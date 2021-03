Anzeige

Anzeige

„Kung Fu“ kehrt zurück. Die legendäre Western-Martial-Arts-Serie mit David Carradine wird im April neu aufgelegt. Anders als die klassische Serie spielt „Kung Fu“ in der Gegenwart, und diesmal steht eine Frau im Mittelpunkt. Olivia Liang (bekannt aus der Vampirserie „Legacies“) spielt Nicky Chen, eine junge Amerikanerin, die sich eine Zeitlang in ein chinesisches Kloster zurückzieht. Als sie nach San Francisco zurückkehrt, wird ihr Viertel durch die Triaden bedroht.

Chen nimmt den Kampf auf und muss sich überdies mit ihrer entfremdeten Familie herumschlagen und einer geheimnisvollen Assassinin (Gwendoline Yeo) zuvorkomen, die schon ihre Shaolin-Mentorin auf dem Gewissen hat und nun auch ihr nach dem Leben trachtet.

Anzeige

In weiteren Rollen sind Shannon Dang, Jon Prasida („Reckoning“), Tzi Ma und Kheng Hua Tan („Marco Polo“) zu sehen. Serienschöpferin und Showrunnerin ist Christina M. Kim (eine der „Lost“-Autorinnen), unter den Produzenten ist Greg Barlanti (Produzent von „Dawson’s Creek“ und „Everwood“, aber auch von zahlreichen DC-Superheldenserien – unter anderem „Arrow“, „The Flash“ und „Batwoman“).

Die Originalserie „Kung Fu“ wurde zwischen 1972 und 1975 vom amerikanischen Sender ABC ausgestrahlt, lief ab Herbst 1975 im ZDF und sorgte wie im Kino die Filme mit Bruce Lee für ein wachsendes Interesse an asiatischen Kampfsportarten. David Carradine („Kill Bill“) spielte den jungen Shaolin-Mönch Kwai Chang Kaine, der im Streit ein Mitglied der kaiserlichen Familie tötet und in die USA flieht, wo er sich auf die Suche nach seinem Halbbruder macht.

Anzeige

Auf seiner Wanderung begegnet der Buddhist der ruppigen Art der Westmänner mit Sanftmut und Friedfertigkeit und macht nur im Ernstfall von seinem Shaolin-Kung-Fu Gebrauch. Thema der Serie war immer auch der Rassismus gegenüber Asiaten in den USA, ein anhaltendes gesellschaftliches Problem, das jüngst im Gefolge der Corona-Krise wieder zahlreiche Gewalttaten zeitigte. Caine klärte in einer Folge den vertuschten Mord an einem Chinesen in einer Kleinstadt auf und geriet in einem anderen Abenteuer unschuldig in Mordverdacht.

Anzeige

In einem Folgefilm konnte Caine sogar schweben

Die Serie zog Gaststars wie William Shatner (Captain Kirk in „Raumschiff Enterprise“), Harrison Ford (vor seinem Durchbruch mit „Krieg der Sterne“) und Jodie Foster an. Nach drei Staffeln (62 Episoden) endete sie, ein „Kung Fu“-Film erzählte 1986 von Caines Vater-Sohn-Konflikt und endete mit dem Bild eines Caine, der jetzt durch Meditation imstande war zu schweben. Zwischen 1993 und 1997 entstand die Serie „Kung Fu – Im Zeichen des Drachen“, in dem Carradine einen Nachfahren des ursprünglichen Kwai Chang Caine gleichen Namens spielte.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Das ursprünglich für Fox vorgesehene Reboot läuft am 7. April beim Sender The CW. Wo und wann die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.