Kultserie „Doctor Who“: Neue Staffel bei Comic-Con-Messe vorgestellt

San Diego. Fans der langjährigen Kultserie „Doctor Who“ mit Jodie Whittaker (39) in der Hauptrolle haben nun einen Ausblick auf die 13. Staffel der Science-Fiction-Serie bekommen. Bei der Comic-Con-Filmmesse im kalifornischen San Diego feierte der Trailer am Sonntag Premiere. Neben Whittaker („Broadchurch“) ist von der alten Besetzung unter anderem die Britin Mandip Gill wieder dabei. Neu stoßen der Komiker John Bishop und „Game of Thrones“-Schauspieler Jacob Anderson als Gaststar dazu.

Die 13. Staffel der am längsten laufenden Science-Fiction-Serie der Welt (seit 1963) soll in diesem Jahr starten, der genaue Termin ist aber noch nicht bekannt. Das Team um „Doctor Who“ muss sich erneut außerirdischen Bedrohungen stellen. Als erste Frau in der Geschichte der Kultserie hatte Whittaker 2017 die Hauptrolle als außerirdischer Timelord übernommen.