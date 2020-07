Kult-Comeback: “Beavis und Butt-Head” kehren zurück ins Fernsehen

Anzeige

Die 90er-Kultserie “Beavis und Butt-Head” kehrt zurück. Die neu angelegte Version der Animationsserie werde auf Comedy Central zu sehen sein, teilte der Sender am Mittwoch in den USA mit. Mike Judge, Erfinder von Beavis und Butt-Head, wird auch diesmal wieder als Autor, Produzent und Stimme der beiden Charaktere fungieren. “Es schien die richtige Zeit zu sein, um wieder herumzualbern”, sagte Judge, der unter anderem auch als Macher von “Silicon Valley” und “King of the Hill” bekannt ist.

“Prägende Stimme ihrer Generation”

"Beavis und Butt-Head", eine Serie über zwei nicht allzu helle Halbstarke, startete 1993 auf dem Musiksender MTV und lief bis 1997. 2011 gab es bereits einmal eine kurzlebige Neuauflage. 1996 lief auch ein Kinofilm, "Beavis and Butt-Head Do America".

Comedy Central teilte mit, man habe zwei Staffeln der neuen Serie bestellt, die sowohl alte Fans als auch neue ansprechen werde. "Beavis und Butt-Head waren eine prägende Stimme ihrer Generation und ich kann gar nicht erwarten zu sehen, wie sie die trügerischen Fluten einer Welt navigieren, die Lichtjahre von ihrer eigenen entfernt ist", sagte Sender-Chef Chris McCarthy.