Kroatien-Krimi „Der Schneegänger“ im ZDF: Starke Ermittlerin, schwache Bilder

Anzeige

Anzeige

„Wenn dich jemand schlägt, hau zurück. Und zwar doppelt so stark, sonst machen sie mit dir, was sie wollen. Hast du verstanden?“, sagt der Vater Darko Tudor (Stipe Erceg) zu seinem Jungen und gibt ihm einen Kuss auf die Stirn. Aber dem elfjährigen Darijo, Sohn kroatischer Einwanderer, hat der väterliche Rat nicht geholfen. Wenig später verschwindet das Kind spurlos, und erst zwei Jahre später wird seine Leiche in einem Waldstück nahe Berlin gefunden. Und die Obduktion zeigt: Vor seinem Tod wurde Darijo mehrfach misshandelt.

Zurückschlagen, und wenn es sein muss doppelt so stark – das hat die junge Polizistin Sanela Beara (Nadja Bobyleva) gelernt. Als sie im ZDF-Krimi „Der Schneegänger“ zum ersten Mal ins Bild kommt, vermöbelt die Kickboxerin gerade ihre Sparringspartnerin. Die Wut steckt tief drin in der jungen Frau und hat ihre Ursache in einer traumatischen Angsterfahrung. Als Kind musste Sanela im kroatischen Vukovar mit ansehen, wie ihre Mutter bei einem Massaker serbischer Soldaten erschossen wurde.

Mädchen konnte Massaker entkommen

Das Mädchen konnte entkommen und später gemeinsam mit dem Vater nach Deutschland flüchten. Vor zwei Jahren fuhr Sanela mit einem Streifenkollegen zu einer Villa im Grundwald, von wo aus der Notruf eines kroatischen Jungen kam. Sie konnten damals im Haus der Familie Reinartz, bei denen Da­rijos Mutter Lida (Edita Malovcic) als Haushälterin arbeitete, nichts Verdächtiges finden. Wenig später forderten Entführer ein hohes Lösegeld und meldeten sich nie wieder. Man ging davon aus, dass die Kidnapper es eigentlich auf die Söhne des Millionärs Günter Reinartz (Bernhard Schir) abgesehen hatten, den Irrtum erkannten und ihre „falsche“ Geisel Darijo ermordeten.

Anzeige

Nach dem Fund der Leiche zieht Kriminalhauptkommissar Lutz Gehring (Max Riemelt) Sanela zu den Ermittlungen hinzu. Durch die junge Kollegin erhofft er sich einen Zugang zur kroatischen Community, in deren Kreis man die Täter vermutet. Aber Sanela ermittelt schon bald auf eigene Faust in dem Fall und hält sich dabei nicht immer an das Polizeihandbuch.

Zweite Verfilmung eines Kroatien-Krimis von Elisabeth Herrmann

Nach „Das Dorf der Mörder“ (2015) ist „Der Schneegänger“ die zweite Verfilmung eines Kroatien-Krimis von Elisabeth Herrmann. Die erfolgreiche Autorin gehört beim ZDF zu den zuverlässigsten Stofflieferantinnen. Fünf Kommissar-Vernau-Adaptionen mit Jan Josef Liefers sowie TV-Movies wie „Schattengrund“ (2019) mit Josefine Preuß oder „Zeugin der Toten“ (2013) mit Anna Loos finden sich in ihrem Portfolio. Mit der jungen Polizistin Sanela Beara hat sie eine Ermittlerin geschaffen, die am Anfang ihrer Karriere steht und deutlich impulsiver agiert als ihr abgeklärter Kollege.

Aus schauspielerischer Sicht gehört „Der Schneegänger“ Nadja Bobyleva. Die russisch-deutsche Darstellerin füllt die Rolle der Ordnungshüterin, die von ihren traumatischen Kindheitserlebnissen im Jugoslawienkrieg immer wieder eingeholt wird, mit überzeugender Frische und Tiefe aus. Da kann nur noch Stipe Erceg mithalten, dessen zornig-trauernde Vaterfigur selbst unter Mordverdacht gerät. Abseits dieser beiden Charaktere scheint in der Inszenierung von Josef Rusnak („Berlin, I Love You“) jedoch alles andere zu verblassen. Die Nebenfiguren entwickeln kaum Eigenleben und der wendungsreichen Plotkonstruktion fehlt es erheblich an filmdramaturgischer Dynamik. Eigentlich lebt die Geschichte vom Aufeinanderprallen zweier Welten: dem Milieu der Superreichen mit ihren protzigen Villen und verzogenen Stammhaltern sowie der kroatischen Gemeinde, die in Deutschland die Schrecken der Vergangenheit zu vergessen versucht.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Keine aussagekräftigen Bilder für das Leben im Exil

Aber während die Wohlstandswelten in einer Art „Derrick“-Routine eingefangen werden, finden Rusnak und sein Kameramann Cristian Pirjol („Nationalstraße“) keine aussagekräftigen Bilder für das Leben im Exil. Solche Grundversäumnisse kann auch die beste Hauptdarstellerin nicht ausgleichen.

„Der Schneegänger“ läuft am Montag, 22. Februar, ab 20.15 Uhr im ZDF.