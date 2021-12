Krimikomödie „Nord Nord Mord – Sievers und die Stille Nacht“: Jagd auf den Weihnachtsmann

Anzeige

Carl Sievers ist kein Fan von Weihnachten. Das lässt der von Peter Heinrich Brix gespielte Kommissar jeden wissen. Den riesigen Gummiweihnachtsmann, den begeisterte Kollegen vor dem Polizeirevier auf Sylt aufblasen, lässt Sievers sofort wieder entfernen, für weihnachtliche Vorfreude ist in dem sturen Schädel des nüchternen Norddeutschen kein Platz.

Zu dumm, dass Sievers seiner Freundin Tabea Krawinkel (Victoria Trauttmansdorff) zugesagt hat, Heiligabend bei sich zu Hause auszurichten, und zwar mit allem Drum und Dran. Deshalb erkundigt sich der Kommissar in der stimmungsvollen Weihnachtsepisode der Krimireihe „Nord Nord Mord“ auch bei einem verdutzten Kollegen, wie eine Weihnachtsgans zubereitet wird, ob man statt Klößen auch Kartoffeln nehmen kann – und lässt sich schließlich sogar von einer wichtigen Zeugin in einem Mordfall den passenden Christbaumschmuck schenken. Am Ende der amüsanten Krimikomödie „Nord Nord Mord – Sievers und die Stille Nacht“ (20. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF) kommt es in Sievers‘ Häuschen dann zwar nicht zum Weihnachtsfest in trauter Zweisamkeit, wie es sich der grummelige Kommissar vorgestellt hat, aber gefeiert wird trotzdem.

Heimelige Weihnachtsausgabe der beliebten Krimireihe

Die heimelige Weihnachtsausgabe der beliebten Krimireihe beginnt mit einem Pistolenknall und einem flüchtenden Weihnachtsmann: Der Schuss in einer noblen Villa fällt just, als sich Kommissar Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) mit einem Blumenstrauß in der Hand bei den Eltern seiner neuen Freundin Freya Reuter (Lena Dörrie) vorstellen möchte. Danach flieht ein Mann in Rot aus dem Haus ins offene Gelände. Im Haus findet der schockierte Feldmann den Vater seiner Geliebten, den Inhaber eines alteingesessenen Bettenhauses auf Sylt, tot auf dem Wohnzimmerteppich.

Im Keller befreit er die geknebelte Freya und ihre Mutter Regina (Johanna Gastdorf). Als Feldmanns Chef Carl Sievers und Kollegin Ina Behrendsen (Julia Brendler) am Tatort eintreffen, ist die Kommissarin stark irritiert. Behrendsen, die mit Feldmann in einer Wohngemeinschaft lebt, wusste gar nicht, dass er eine neue Freundin hat – und ist rasend eifersüchtig, was sich als Parallelhandlung durch den gesamten Krimi zieht. Das wiederum passt Carl Sievers überhaupt nicht: Er möchte, dass sich seine Leute auf den Mordfall konzentrieren und den geflohenen Weihnachtsmann schnappen. Oder genauer gesagt die beiden Weihnachtsmänner, denn es waren gleich zwei Schurken in Rot, wie Freya Reuter den Ermittlern berichtet.

Weihnachtsmänner als Täter, Opfer oder Zeugen in Mordfällen

Die Idee mit den Weihnachtsmännern, die als Täter, Opfer oder Zeugen in Mordfälle verwickelt sind, ist nicht neu im deutschen Fernsehkrimi. Gerade die Kostümierung mit Mütze, Bart, rotem Strampelanzug und dem großen Gabensack für mögliches Raubgut bietet sich für illegale Aktivitäten geradezu an, ganz zu schweigen von der lustigen Vorstellung, dass sich ausgerechnet hinter dem Bart des gutmütigen Geschenkeverteilers eine fiese Verbrechervisage verbergen könnte.

Regisseur Sven Nagel schafft es trotzdem, dem strapazierten Sujet noch etwas abzugewinnen – etwa einen Weihnachtsmann, der den Kindern nicht nur Geschenke vorbeibringt, sondern ihnen zur mitgebrachten Schrammelmusik auch noch etwas vortanzt. Oder die Gegenüberstellung von einem halben Dutzend Weihnachtsmännern in vollem Ornat mit Hinnerk Feldmanns Freundin Freya, die erst mal nur rotsieht, bevor sie sich für einen Kandidaten als Verdächtigen entscheidet.

Verdächtiger arbeitet in Weihnachtsmann-Agentur

In den Fokus der Ermittlungen geraten schnell Freyas Bruder Jona (Cecil von Renner), der von seinem Vater enterbt wurde und sich in der Weihnachtsmannagentur des dubiosen Versicherungsvertreters Gerald Rohr (Thomas Kügel) ein Zubrot verdiente, und sein vorbestrafter Kollege. Aufklärung bringt schließlich ein geheimnisvolles Geschenkpäckchen, das Carl Sievers im Tresor der Familie findet und aus dessen Inhalt der clevere Kriminalist die richtigen Schlüsse zieht.

„Nord Nord Mord – Sievers und die Stille Nacht“ läuft am Montag, 20. Dezember, ab 20.15 Uhr im ZDF.