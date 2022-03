Nach Abschaltung: Chefredakteur von unabhängigem TV-Sender flieht aus Russland

Anzeige

Moskau. Die russische Staatspropaganda läuft auf Hochtouren: Die Menschen in Russland sollen so wenig wie möglich vom Krieg gegen die Ukraine mitbekommen. In staatlichen Medien ist deshalb immer noch von einer „Sonderoperation“ die Rede. Das Wort „Krieg“ darf nicht verwendet werden. Wer sich dem entgegenstellt, dem droht die Verfolgung durch das Regime von Wladimir Putin.

Der unabhängige russische TV-Sender Dozhd missachtete die Anweisung und sprach weiter vom Krieg, was am Dienstag die Abschaltung des Senders, der Website und der Social-Media-Accounts zur Folge hatte, wie ein Journalist der „Bild“-Zeitung aus Moskau berichtete.

Chefredakteur will Russland verlassen

Auf der Social-Media-Plattform Telegram schrieb der Dozhd-Chefredakteur Tichon Dsjadko (35), dass er Russland verlassen werde. „Liebe Grüße. Ich möchte klarmachen, dass ich entschieden habe, Russland zu verlassen.“ Weitere Mitglieder der Redaktion hätten sich ihm angeschlossen. Dsjadko schrieb weiter, er und andere Kollegen seien bedroht.

Etliche Journalistinnen und Journalisten wurden laut Reporter ohne Grenzen wegen ihrer Berichterstattung über den Krieg in den vergangenen Tagen vorübergehend festgenommen. Ihnen könnten harte Strafen drohen: Reporter ohne Grenzen berichtete am Dienstag unter Berufung auf die staatliche russische Presseagentur Ria Novosti, dass es einen Entwurf für ein Gesetz gebe, das die Verbreitung von Falschinformationen im Zusammenhang mit den „Handlungen der russischen Armee“ in der Ukraine mit bis zu 15 Jahren Haft bestrafe.

Telegram ist Russlands größtes soziales Netzwerk

Die großen westlichen Internetkonzerne wie Meta, Twitter oder Tiktok haben in Russland deutlich weniger Reichweite als etwa in den USA oder Deutschland. Das liegt auch daran, dass die Dienste in Russland zum Teil nur schlecht zu erreichen sind.

Viel wichtiger in Russland ist Telegram, das nicht nur zum Austausch von persönlichen Nachrichten dient, sondern mit seinen Diskussionsgruppen und Kanälen ein Social-Media-Netzwerk darstellt. Schätzungsweise jeder vierte russische Einwohner verfügt hier über einen Account. Hier können die russische Regierung und die Staatsmedien ungestört ihre Propaganda verteilen, ohne Faktenchecks oder Löschungen befürchten zu müssen.