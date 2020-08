Anzeige

Egal ob im Cage oder in der Wohngemeinschaft – bei der Reality-Soap “Köln 50667” gibt es das pure Leben. Die RTL-II-Serie erzählt die spannende Geschichte von Sophia, Jan, Leonie und Co. Alle Figuren sind eng mit Köln verbunden und lieben das Leben in der Domstadt. Da gibt es zum Beispiel die attraktive Jule, die den Männern den Kopf verdreht, den Wirbelwind Dana mit viel Temperament und einigen Piercings oder den vermeintlich harten Biker Alex mit dem weichen Kern, der als alleinerziehender Vater viele Hürden meistern muss.

Corona-Drehstopp für “Köln: 50667″

Die Corona-Pandemie sorgte für eine Drehpause der Reality-Soap “Köln 50667″. Seit Ende April sind die Schauspieler jedoch wieder am Set und sorgen für weitere Folgen. Damit das klappt, werden die Infektionsschutzmaßnahmen konsequent umgesetzt und die Szenen weitestgehend kontaktlos gedreht. Doch die Zuschauer müssen sich keine Sorgen machen: Das Virus wird in den Drehbüchern außen vor gelassen – nicht nur bei der beliebten RTL-II-Soap. Stattdessen wird wöchentlich ein neuer Podcast veröffentlicht, der die Story in Köln genau unter die Lupe nimmt.

“Köln 50667”: Sendezeiten auf RTL II

Die Serie “Köln 50667” läuft derzeit täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL II. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt. Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine “Köln 50667”-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-II-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Wie es in den nächsten fünf Folgen weitergeht, lesen Sie immer tagesaktuell hier. (Vorschautexte: RTL 2)

“Köln 50667” am Donnerstag, 06. August 2020: Folge 1922

Bo will sich nach ihrer Trennung von Leonie mit ihr aussprechen, doch Leonie ist immer noch total wütend und sieht nach dem Betrug durch ihre Ex keinen Klärungsbedarf. Bo lässt sich deshalb zur Ablenkung auf ein gemeinsames Kochen mit Toni ein, während Leonie von Olli überredet wird, wenigstens das Gröbste mit Bo zu klären. Immerhin wohnen sie in derselben WG! Als Leonie zurückkommt, um dort das Gespräch mit Bo zu suchen, platzt sie in deren Dinner mit Toni und kriegt die Situation völlig in den falschen Hals. Sie rastet komplett aus und lässt ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Als Bo sie bremsen will, bekommt sie Leonies Ellbogen ins Gesicht und ihre Nase beginnt zu bluten…

Bo tut alles, um nach der Trennung mit Leonie ins Gespräch zu kommen. Als diese ihre Ex jedoch beim Abendessen mit Toni erwischt, interpretiert Leonie die Situation falsch und lässt ihrem Zorn freien Lauf – mit schmerzhaften Folgen für Bo. © Quelle: RTLZWEI

“Köln 50667” am Freitag, 07. August 2020: Folge 1923

Nach einer durchzechten Partynacht wollen Nik, Freddy und Jill vollkommen euphorisiert ihre Reise quer durch Europa starten. Allerdings hat Olli eine schlechte Nachricht: Der Bulli ist kaputt! Und als wäre das nicht schon schlimm genug, müssen die drei Freunde auch noch mit der Tatsache leben, komplett übers Ohr gehauen worden zu sein. Der Verkäufer ist nämlich über alle Berge und nun haben sie den schrottreifen Bulli an der Backe. Doch trotz aller Schwierigkeiten bleiben sie optimistisch und schaffen es schließlich sogar, mit Olli einen Deal auszuhandeln, um das Ding noch ans Laufen zu bringen.

Als Nik von seinen Freunden das Angebot bekommt, bei ihnen in der WG unterzukommen, scheint der Tag doch noch perfekt zu werden. Zumal Nik und Freddy ihre gemeinsame Leidenschaft entdecken: die Musik. Dass Nik später dreist mit Sophia rumflirtet, treibt Jan allerdings fast zur Weißglut. Und obwohl sich Nik bei ihm für die Aktion entschuldigt, als er ihm wieder begegnet, ist für Jan klar: Auf gar keinen Fall zieht der ein! Somit muss Nik bis auf weiteres wohl oder übel im kaputten Bulli pennen.

Nik, Freddy und Jill müssen ihre Europatour abblasen, denn der Bulli läuft nicht. Daraufhin bieten seine Freunde Nik an, dass er in die WG ziehen darf. Für Jan ist das aber keine Option mehr, nachdem Nik heftig mit Sophia geflirtet hat. © Quelle: RTLZWEI

“Köln 50667” am Montag, 10. August 2020: Folge 1924

Als Oskar erfährt, dass Cleo und Luca ein Paar sind, ist er außer sich. Seine Hoffnungen auf eine zweite Chance haben sich zerschlagen. Oskar versucht, seinen Schmerz in Alkohol zu ertränken. Das bringt ihn in eine gefährliche Situation.

Oskar freut sich nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub darauf, Cleo zu sehen. Er hofft, dass sie ihm verzeihen und eine erneute Chance geben wird. Doch als Cleo ihm beichtet, dass sie nun mit Luca zusammen ist, hat Oskar Mühe, seine coole Fassade aufrecht zu erhalten. Zunächst gibt er sich nicht nur vor Cleo lässig, sondern auch vor Ben. Erst gegenüber Luca lässt Oskar seiner Wut freien Lauf. Er ertränkt seinen Schmerz anschließend in Alkohol und verursacht einen Unfall.

Oskar, Cleo und Luca. © Quelle: TVNOW

“Köln 50667” am Dienstag, 11. August 2020: Folge 1925

Lea bekommt eine Absage, weil sie zum Bewerbungsgespräch im Vanity zu spät erschienen ist. Nik, der die Situation verschuldet hat, sucht das Gespräch mit dem Clubbesitzer und sorgt doch noch dafür, dass sie dort neue Betriebsleiterin wird.

Nichtsahnend wird Nik aus seinem Schlaf gerissen, als Toni und Lea ihn für einen Einbrecher halten. Er löst damit eine Kettenreaktion aus, die dafür sorgt, dass Lea es nicht pünktlich zu ihrem Bewerbungsgespräch schafft. Trotz seiner Bemühungen gelingt es Nik nicht, seinen schlechten ersten Eindruck wettzumachen. Als er jedoch erfährt, dass Lea sich im angesagtesten Club Kölns beworben hat, wittert er eine Chance, durch sie an einen Job als DJ zu kommen.

Nachdem die wütende Lea dort eine Absage bekommen hat, beschließt Nik, dem Clubbesitzer persönlich zu erklären, was vorgefallen ist und dass Lea nur seinetwegen viel zu spät zum Bewerbungsgespräch erschienen ist. Und tatsächlich geht Niks Plan auf – außer der Tatsache, dass er sich verpflichtet hat, für einen Monat ohne Bezahlung das Mädchen für alles im Club zu spielen. Damit schafft Nik es, sich mit Lea zu versöhnen. Er nimmt sich zudem fest vor, der neue Resident-DJ im Vanity zu werden.

Lea bekommt eine Absage, weil sie zum Bewerbungsgespräch im Vanity zu spät erschienen ist. Nik, der die Situation verschuldet hat, sucht das Gespräch mit dem Clubbesitzer und sorgt doch noch dafür, dass sie dort neue Betriebsleiterin wird. © Quelle: TVNOW

“Köln 50667” am Mittwoch, 12. August 2020: Folge 1926

Oskar hat die Nacht mit Samantha durchgefeiert und hängt am frühen Morgen fertig im Vanity. Als er abhauen will, versucht Lea ihn aufzuhalten, weil Ben nach ihm sucht. Doch Oskar lässt sich nicht beirren. Zurück bleiben eine besorgte Lea und eine wütende Samantha. Extrem in Rage sucht Oskar später Luca und Cleo auf und kündigt ihnen die Freundschaft. Er glaubt in dem Moment, dass nur eine Person ihn versteht und Ablenkung verspricht: Samantha. Oskar trifft sich wieder mit ihr. Gemeinsam entwenden sie das Auto des Hausmeisters und brechen auf zu einer nächtlichen Spritztour…

Oskar fühlt sich von aller Welt verlassen und unverstanden. Nachdem er Luca und Cleo wutentbrannt die Freundschaft gekündigt hat, wendet er sich Samantha zu. Sie ist in diesem Moment für ihn die einzige Person, bei der er Ablenkung findet. © Quelle: RTLZWEI





Produktion von Reality-Soap war eingeschränkt

Im März wurden bereits zahlreiche Serienproduktionen wegen des Coronavirus auf Eis gelegt. Die Macher der Soaps “Berlin – Tag und Nacht” und “Köln 50667” hielten dagegen an ihren geplanten Drehbüchern fest und produzierten weiter – sogar eine Livesendung war geplant. Doch allen Sicherheitsvorkehrungen zum Trotz wurde im April auch der Dreh der beiden Serien ausgesetzt.

Kurz nach Ostern wurden die Dreharbeiten der beiden RTL-II-Sendungen wieder aufgenommen. RTL-II-Sprecher Martin Blickhan betonte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass die Gesundheit der Mitarbeiter im Mittelpunkt stehe und alle geltenden Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten würden: “Ein weitestgehend kontaktloses Drehen, bei dem kontinuierlich und tagesaktuell alle Prozesse neu hinterfragt werden.”

Coronavirus wird im Fernsehen ignoriert

Während das Coronavirus den Alltag seit Monaten beherrscht, wird die Pandemie auf dem Bildschirm vollkommen ausgeblendet. Denn bekannte deutsche Serien wollen die Corona-Krise bis auf Weiteres konsequent ignorieren, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Das gilt für die “Rosenheim-Cops” in Bayern ebenso wie das “Großstadtrevier” im hohen Norden, für “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (GZSZ) und “Sturm der Liebe”.

RTL II führt praktische Gründe an, warum das Virus auch in “Berlin – Tag und Nacht” oder “Köln 50667” nicht in den Drehbüchern auftaucht: Bei Produktionsvorläufen von bis zu acht Wochen sei das schlicht nicht möglich. Vom Tisch sei das Thema damit aber nicht, betont ein Sprecher. “So unterstützen wir mit ‘Köln 50667’ beispielsweise das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bei der Aufklärung zur Corona-Pandemie. Abseits des Serieninhaltes, aber sehr wohl auf allen relevanten Plattformen und mit großem Erfolg.”

“Köln 50667 – Der Podcast”

Podcasts sind gerade in aller Munde – oder besser gesagt in aller Ohren. Bei “Köln 50667 – Der Podcast” gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Kaum sind die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die heißesten Entwicklungen aus der Rhein-Metropole. Alle Handlungsstränge und Themen aus der Sendung werden diskutiert, dabei werden auch die Gewinner und Verlierer der Woche enthüllt.

Anika und Benita sind Fans der ersten Stunde und haben den direkten Draht zum Set. Somit plaudern die Podcasterinnen immer wieder Behind-the-Scences-Infos und Insider-News aus. Und weil sie einen besonderen Kontakt zu den Figuren haben, bringen bekannte Studiogäste immer wieder frischen Wind in den Podcast. Bisher waren zum Beispiel die Schauspieler Danny Liedtke (Kevin), Luise-Isabell Matejczyk (Lea) und Danilo Cristilli (Toni) im Studio. Weitere Gäste sind bereits in Planung. Der Podcast zur RTL-II-Serie kann via Spotify, Apple Podcast oder Audionow angehört werden. Alle Folgen des “Köln 50667”-Podcasts sind auch in der Podcast-Playlist auf dem Youtube-Kanal der Soap zu finden. Zudem hat der Podcast auch einen eigenen Instagram-Channel.