Klaas Heufer-Umlauf spielt in „Schwarm“-Verfilmung mit

Anzeige

Anzeige

Rom/Brüssel. Der Fernsehmoderator Klaas Heufer-Umlauf spielt bei der ZDF-Verfilmung des Bestsellers „Der Schwarm“ mit. Der ProSieben-Promi stellt einen Tauchrobotik-Experten dar und stand unter anderem mit Leonie Benesch und Oliver Masucci vor der Kamera, wie das ZDF am Donnerstag in Mainz mitteilte.

„Der Schwarm“ als achtteiliger Ökothriller

Vor wenigen Tagen sei die letzte Klappe für die achtteilige Ökothriller-Serie gefallen. Gedreht wurde in Italien und im größten Wasserstudio Europas in Brüssel. Regie führten Barbara Eder, Philipp Stölzl und Luke Watson. „Der Schwarm“ von Frank Schätzing war 2004 ein großer Erfolg. Die Handlungsstränge der Buchvorlage wurden vom Autor selbst sowie dem amerikanischen Showrunner Frank Doelger („Game of Thrones“) aktualisiert und um neue Elemente ergänzt.