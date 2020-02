“Kitchen Impossible” 2020: Start der neuen Staffel, Sendetermine und Gegner

Anzeige

In bisher 34 Folgen hat sich Tim Mälzer mittlerweile mit Star-Köchen duelliert, unbekannte Gerichte auf den Teller gezaubert und die Zuschauer mit seinem losen Mundwerk beziehungsweise entgeistert. Ganze 347 Mal zählte das Vox-Team währenddessen Mälzers "F*ckscheiße" und immerhin 57 Mal erklärte er: "Backen ist kein Kochen!"

Jetzt geht "Kitchen Impossible" mit Staffel 5 in die nächste Runde, in insgesamt 18 Ländern wird ab 9. Februar wieder gekocht - und geflucht.

Wann und wo die einzelnen Folgen ausgestrahlt werden und wer an Mälzers Seite wieder einmal bis zum Rande der Verzweiflung kochen wird, verraten wir Ihnen hier.

"Kitchen Impossible" 2020 Start: Wann fängt Staffel 5 an?

Die erste Folge von "Kitchen Impossible" Staffel 5 wird am 9. Februar 2020 ausgestrahlt. Beginn ist um 20.15 Uhr auf Vox.

"Kitchen Impossible" 2020: Alle Sendetermine im Überblick

Die neue Staffel 5 von "Kitchen Impossible" wird insgesamt acht neue Folgen umfassen, die auf Vox im Free-TV ausgestrahlt werden. Das sind die Sendetermine aller Folgen:

Kitchen Impossible, Folge 1: 09.02.2020 um 20.15 Uhr

Kitchen Impossible, Folge 2: 16.02.2020 um 20.15 Uhr

Kitchen Impossible, Folge 3: 23.02.2020 um 20.15 Uhr

Kitchen Impossible, Folge 4: 01.03.2020 um 20.15 Uhr

Kitchen Impossible, Folge 5: 08.03.2020 um 20.15 Uhr

Kitchen Impossible, Folge 6: 15.03.2020 um 20.15 Uhr

Kitchen Impossible, Folge 7: 22.03.2020 um 20.15 Uhr

Kitchen Impossible, Folge 8: 29.03.2020 um 20.15 Uhr

Kitchen Impossible im TV und Livestream: Hier sehen Sie die neueste Folge

"Kitchen Impossible" ist sowohl im Free-TV als auch Livestream verfügbar.

"Kitchen Impossible" im TV : Jeden Sonntag wird die Sendung live auf Vox ausgestrahlt. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr.

: Jeden Sonntag wird die Sendung live auf Vox ausgestrahlt. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr. "Kitchen Impossible" im Livestream: Parallel zur TV-Sendung ist auch ein Livestream verfügbar, der über TVNOW Premium zu erreichen ist. Achtung: Das Angebot kostet 4,99 Euro im Monat. Als Neukunde haben Sie den Vorteil, den Service 30 Tage lang kostenlos zu nutzen.

Die Köche bei "Kitchen Impossible" 2020: Tim Mälzer und seine Gegner

In insgesamt acht neuen Folgen wird sich Tim Mälzer mit jeweils einem anderen Star-Koch messen. Schon jetzt steht fest, um wen es sich dabei handelt. Das sind Mälzers Gegner in Staffel 5:

Folge 1: Tim Mälzer gegen Christoph Kunz

Christoph Kunz stammt aus Freiburg, derzeit arbeitet er als Küchenchef im Münchner Zwei-Sterne-Restaurant "Alois".

Folge 2: Tim Mälzer gegen Franz Keller

Franz Keller sammelte bereits zahlreiche Michelin Sterne und Auszeichnungen, kochte für die Queen und arbeitete unter anderem in Frankreich und Italien.

Folge 3: Tim Mälzer gegen Haya Molcho

Die Autorin zahlreicher orientalischer Kochbücher und einzige Frau in der Runde eröffnete ihr erstes Restaurant "NENI" bereits im Jahr 2009, mittlerweile gibt es elf europaweite Niederlassungen.

Folge 4: Tim Mälzer gegen Max Strohe

Der Bonner Max Strohe eröffnete 2015 gemeinsam mit seiner Lebensgefährten das Lokal "tulus lotrek" in Berlin, das ein Jahr später als "Aufsteiger des Jahres" prämiert wurde - 2017 erhielt das Restaurant seinen ersten Michelin Stern.

Folge 5: Tim Mälzer gegen Jan Hartwig

Jan Hartwig kochte in verschiedenen Sternerestaurants, bevor er Küchenchef der Restaurants "Atelier" und "Garden" im Hotel Bayerischer Hof wurde.

Folge 6: Tim Mälzer gegen Martin Klein

Martin Klein stammt aus dem Elsass und absolvierte die Hotelfachschule in Straßburg. Schon mit 26 Jahren erhielt er seinen ersten Michelin Stern im "Marstall" in München, 2017 folgte bereits der zweite Stern – seitdem gilt der Österreicher als einer der besten Köche des Landes.

Folge 7: Tim Mälzer gegen Steffen Henssler

Steffen Henssler ist im deutschen Fernseher vermutlich etwa genauso bekannt wie Tim Mälzer, vor allem durch seine eigene Kochshow "Grill den Henssler" auf Vox. Daneben führt der Fernsehkoch außerdem mittlerweile vier Restaurants, die alle in Hamburg zu finden sind.

Folge 8: Tim Mälzer gegen Tim Raue

Neben seinen zwei Michelin Sternen hat Tim Raue es auf Platz 1 der "Germany's 50 BEST CHEFS" des internationalen Gastronomiefachmagazins ROLLING PIN geschafft. Er führt mehrere Restaurants und war zuletzt in der Show "Ready to Beef" neben Tim Mälzer zu sehen.

RND/do