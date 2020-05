King of Queens bei Netflix und Amazon: Hier können Sie alle Folgen mit Arthur streamen

Anzeige

Fans von “King of Queens" ist er durch seine Rolle als ulkiger Schwiegervater “Arthur” ans Herz gewachsen. Nun ist der Schauspieler und Comedian Jerry Stiller im Alter von 92 Jahren eines natürlichen Todes gestorben.

Wer den Schauspieler noch einmal in seiner Paraderolle erleben will, kann sämtliche Folgen von “King of Queens” im Internet anschauen - zurzeit läuft die Serie nicht im deutschen Free-TV. Bei diesen Streaming-Anbietern sind alle “King of Queens”-Staffeln derzeit abrufbar:

“King of Queens" bei Amazon Prime

Bei Amazon Prime finden Serienfans derzeit alle neun Staffeln von “King of Queens”. Wer über ein Prime-Abo verfügt, kann sich alle Folgen im Serienmarathon anschauen.

Ohne Abonnement kostet jede Folge 2,99 Euro in HD bzw. 2,49 Euro in SD.

Ohne Abonnement kostet jede Staffel 19,99 Euro in HD bzw. 14,99 Euro in SD.

“King of Queens” bei TV Now

Bei TV Now stehen derzeit ebenfalls alle Staffeln und Folgen von “King of Queens” zum Streamen bereit.

Nutzer benötigen dafür das Premium-Paket, das derzeit 4,99 Euro kostet.

“King of Queens” bei Sky Ticket und Sky Go

Auch auf Sky gibt es einige Folgen von “King of Queens” zu sehen, allerdings ist die Auswahl überschaubar. Lediglich sechs Episoden aus der vierten Staffel stehen aktuell zur Verfügung. Sky Ticket und Sky Go eignen sich also eher nicht für ein Serien-Revival.

“King of Queens” bei Netflix

Auch Netflix-Kunden müssen sich bei der Konkurrenz umsehen: Momentan ist die 90er-Jahre-Sitcom für Nutzer in Deutschland nicht verfügbar.

RND/do





