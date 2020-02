Kindesmissbrauch im „Tatort“: Unfassbarer Schrecken

Anzeige

Anzeige

Dortmund. Sexuellen Kindesmissbrauch zum Thema eines Krimis zu machen, geht oft schief. Schließlich besteht die Gefahr, dass man das Thema durch den Einsatz der nun einmal nötigen unterhaltsamen Krimi-Elemente verflacht oder dass man schlimmsten Falls sogar den Voyeurismus der Zuschauer bedient. Der aktuelle Dortmunder "Tatort: Monster“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) versucht es trotzdem, und der Versuch ist mit kleinen Abstrichen gelungen.

Dies ist vor allem das Verdienst des Regisseurs Torsten C. Fischer und seines Drehbuchautors Jürgen Werner und ihrer distanziert behutsamen Erzählweise, die mit wenigen spektakulären Bildern auskommt und stattdessen die Macht des gesprochenen Wortes in den Mittelpunkt des Films stellt. Auch das Ermittler-Team agiert für Dortmunder Verhältnisse sehr zurückhaltend. Und selbst Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann), der früher gern den zynisch wilden Mann gespielt hat, wirkt ungewöhnlich sanft. Obwohl er hier am Ende nach alter Western-Art sein Trauma, das ihn bisher in den meisten seiner Fälle begleitet hat, wohl endgültig überwindet.

Kommissar Faber trifft auf seinen Erzfeind

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Dabei beginnt auch dieser „Tatort“ mit der obligatorischen Leiche. In einer Reihenhaus-Siedlung wird im Partykeller ein älterer Mann von einer jungen Frau, Evelyn Kohnai (sehr stark: Luisa-Céline Gaffron), brutal mit einem Skalpell getötet. Als Faber mit seinem Team am Tatort erscheint, ist die Mörderin noch vor Ort, von oben bis unten blutbespritzt. Und sie redet ziemlich wirres Zeug, möchte aber unbedingt Faber sprechen, obwohl sie ihn offenbar persönlich gar nicht kennt.

Fast zur gleichen Zeit wird die Frau von Jan Pawlak (Rick Okon), dem jungen Kollegen von Faber, in ihrer Wohnung überfallen. Ihr wird vom Einbrecher eine Überdosis Heroin gespritzt und ihre fünfjährige Tochter Mia entführt. Dass die beiden Fälle, also der Mord und die Entführung, zusammenhängen, zeichnet sich jedoch erst ab, als Faber wenig später im Präsidium auf seinem Schreibtisch ein Foto des entführten Mädchens findet und auf einem Überwachungsvideo seinen als Polizisten verkleideten Erzfeind Markus Graf (Florian Bartholomäi) entdeckt. Er hat vor Jahren Fabers Frau und Kind ermordet aus Rache für seinen Vater, saß dann im Gefängnis, aus der er aber vor einiger Zeit fliehen konnte. Dies alles wurde in zwei früheren Dortmunder-Fällen („Auf ewig Dein“ und "Tollwut“) erzählt und ist nun hier wieder plötzlich hochaktuell, als sich Graf telefonisch bei Faber meldet. Beide verabreden sich, wie schon einmal, auf dem Dach eines Hochhauses. Und Graf fordert dort Faber zum Selbstmord auf, erst dann würde er das Mädchen freilassen. Wenn nicht, würde Mia auf einer Auktion im Internet an Pädophile verkauft.

Gefühl der Ohnmacht ob der Schilderungen

Ein perfider Plan, der noch perfider wird, als sich herausstellt, dass dabei ausgerechnet Evelyn Graf helfen soll. Der Mann, den sie getötet hat, ist nämlich ein alter Freund ihres Vaters gewesen. Beide haben sie als Kind missbraucht und an andere Sexualstraftäter „weitergereicht“. Da Graf ihr später geholfen hat, ihre Eltern aus Rache zu töten, fühlt sie sich nun ihm verpflichtet, hat dann aber in den Vernehmungen doch erste Zweifel. Und es sind vor allem ihre Gespräche mit Faber, die die schreckliche Dimension von Kindesmissbrauch zumindest ansatzweise deutlich machen - am Beispiel einer Frau, die Unvorstellbares erlebt, erlitten und nie verarbeitet hat. Und die jetzt als junge Erwachsene selbst zur Täterin geworden ist.

Anzeige

Diese Gespräche, diese Erinnerungen eines Missbrauch-Opfers sind das emotional Extremste, das in der letzten Zeit in einem „Tatort“ zu hören und zu sehen gewesen ist, und sie hinterlassen beim Zuschauer eine nachhaltige Wirkung, aber auch das Gefühl der Ohnmacht angesichts von Menschen, die so pervers sind, Kinder beispielsweise via Internet-Auktion zu verkaufen. Unterstrichen wird das im Film noch durch kurze Szene, in denen man zwei erbarmungswürdig hilflose Opfer sieht. Gegen diesen unfassbaren Schrecken verblasst auch Fabers persönlicher Zweikampf mit seinem Erzfeind, der in einem zum Glück recht unspektakulären Showdown endet. Und eigentlich hätte man auf dieses verbissene Männer-Duell auch gut verzichten können.