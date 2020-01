Anzeige

Peinlich! Nicht nur, dass Sängerin Kerstin Ott ("Die immer lacht") bei einem Auftritt in der ARD-Show "Schlagerchampions" kurz ihren Einsatz verpasste - und so deutlich wurde, dass sie Playback singt -, danach passierte ihr im Gespräch mit Florian Silbereisen (38) auch noch ein lustiger Versprecher.

Aber von Anfang an: Bei den "Schlagerchampions" im Ersten mit Moderator Silbereisen traten am Samstagabend zahlreiche Schlagersänger auf die geehrt wurden. Darunter war auch Ott: Sie und Howard Carpendale (73) gaben ihr Duett "Wegen Dir" zum Besten. Doch an einer Stelle verpasste Ott ihren Einsatz - der Gesang lief trotzdem weiter, was zeigte, dass er nicht live war. Das kommentierten auch zahlreiche Nutzer auf Twitter:

Wann singt sie denn gerade das Playback war unterste Schublade und dann verpasst sie ihre Einsätze sorry das ist peinlich https://t.co/oPHXgrkjIM — Florena75 (@Florena75) January 11, 2020

Lustiger Versprecher von Kerstin Ott

Doch das war nicht der einzige Fauxpas. Danach fragte Silbereisen Ott: „Hättest du gedacht, mal mit Howard Carpendale zu singen?“ Die Sängerin war offenbar etwas aufgeregt, antwortete nämlich: „Howard ist für mich ein Idiol ... ein Idol.“ Das sorgte wiederum für viel Belustigung im Netz - ist er nun ihr Idol oder ein Idiot?

Wollte Kerstin Ott jetzt 'Idol' oder 'Idiot' sagen??? #Schlagerchampions — Thorsten Mues (@kabumba74) January 11, 2020

Ich zappe gerade in die #ARD und sehe Kerstin Ott neben "Howie" stehen. Da sagt Ott auf die Frage von Florian #Silbereisen: "Howard Carpendale ist ein Idio...l" - bin ich der einzige, der da kurz zusammengezuckt ist? 😱😅 #schlagerchampions pic.twitter.com/fmUow7zbfP — Bastian Atzger (@Bastian_Atzger) January 11, 2020

Die Show lief danach normal weiter, es traten unter anderem auch Giovanni Zarella, Ross Antony, Roland Kaiser und Andrea Berg auf.

RND/hsc