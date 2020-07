Anzeige

Mainz. Der “ZDF-Fernsehgarten” endete am Sonntag mit einer kleinen Hiobsbotschaft: Moderatorin Andrea “Kiwi” Kiewel verkündete, dass die Unterhaltungsshow auf dem Lerchenberg in Mainz für eine Woche pausiert. Die Folge am kommenden Sonntag, 2. August, wird nicht stattfinden. Für Kiewel und ihre Gäste geht es erst am 9. August weiter.

“ZDF-Fernsehgarten” fällt wegen Olympia aus

Grund für die gestrichene Folge am Sonntag sind die (abgesagten) Olympischen Spiele in Tokio. An diesem Tag war ursprünglich die Übertragung des Sportevents geplant. Die Olympischen Spiele wurden wegen des Coronavirus bereits im März abgesagt.

Der Sender zeigt statt der Kiewel-Show ein Konzert von Helene Fischer. Ab 11.55 Uhr wird das Konzert “Spürst du das?” gesendet, das 2018 in Hamburg aufgezeichnet wurde.

Publikum auf dem Lerchenberg

Für den “Fernsehgarten” geht es dann am 9. August weiter. Das Besondere: Kiewel begrüßt zum ersten Mal wieder Publikum auf dem Lerchenberg. Als Gäste werden unter anderem Dante Thomas und Las Ketchup erwartet. “Unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen kann wieder eine sehr geringe Anzahl an Gästen live vor Ort sein”, teilte der Sender am Montag mit. Die Zuschauer werden über ein Auswahlverfahren ausgewählt.

Unter https://ticketservice.zdf.de/fernsehgarten-2020.html können sich Interessenten ab 27. Juli für Karten bewerben. Zuschauer müssen unter anderem erwachsen sein, mit dem Auto anreisen und die Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände beachten (außer am Platz).

“ZDF-Fernsehgarten”: Die Sendetermine 2020

Die Saison für den “ZDF-Fernsehgarten” startete am 10. Mai 2020. Zuvor wurden Aufzeichnungen gesendet. Aktuell sind Liveshows aus Mainz bis zum 27. September 2020 geplant. In der Regel beginnt die Unterhaltungsshow im Zweiten Deutschen Fernsehen um 11.50 Uhr.

Das sind die nächsten Termine:

09. August 2020

16. August 2020

23. August 2020

30. August 2020

06. September 2020

13. September 2020

20. September 2020

27. September 2020

“ZDF-Fernsehgarten” auch im Livestream

Der Sender bietet den “ZDF-Fernsehgarten” auch per Livestream in seiner Mediathek an. Dort können auch die letzten Shows noch einmal angesehen werden.