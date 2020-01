“Kein Mitleid, keine Gnade”: So ist der “Tatort” aus Köln

Anzeige

Wenn sich der „Tatort“ thematisch in die Schule traut, wie in der neuen Kölner Folge „Kein Mitleid, keine Gnade“, ist das Arbeit auf dünnem Eis. Natürlich kann das funktionieren, die Episode „Reifezeugnis“ unter der Regie von Wolfgang Petersen gilt als Legende, Nastassja Kinski schaffte 1977 ihren Durchbruch in der Rolle einer Schülerin, die ihren Lehrer verführt.

Petersen, der später „Das Boot“ gedreht hat, wusste, wie man Gift in die geschlossene Blase spritzt, um den Laden in die Luft zu jagen. Trotzdem waren ihm die Menschen in der Blase nie egal. Ein U-Boot und ein Klassenzimmer unterscheiden sich am Ende ja vor allem darin, dass man ein Klassenzimmer zwischendurch mal lüften kann.

Der neue „Tatort“ aus Köln aber vergisst in weiten Teilen, das Fenster aufzureißen. Er ist ein Film wie aus der Drehbuchwerkstatt, wo man die Tipps zum Thema Spannung irgendwie beherzigt, ohne ihnen einen Puls zu geben oder so etwas wie Aussicht auf das Leben vor der Tür.

Warum die Story nicht vom Fleck kommt

Jan liegt tot im Wald, nackt, er stand kurz vor dem Abitur, der Regen hat die Spuren seines Mörders weggespült. Kommissar Ballauf (Klaus J. Behrendt) fragt den Mediziner: „Hast du nichts, was uns irgendwie weiterhilft?“ Vielleicht ist das der Satz, der deutlich macht, dass dieser Film tatsächlich nicht vom Fleck kommt und sich durch die Story wurschtelt.

Ja, es ist schwierig, die lässige, verkürzte und ruppige Sprache der Schule in einen Film zu stecken, wenn man diese Schule nicht ausdrücklich als ein Irrenhaus begreift, wie das die Macher von „Fack ju Göhte“ getan haben, die sich so präzise durch ihre Stücke lallen, dass man am Ende glücklich mitlacht.

Drehbuchschreiber Johannes Rotter und Regisseur Felix Herzogenrath haben den schweren Weg gewählt: Auf das Thema Schule satteln sie das Thema Schwulsein, das in einer lebensfrohen Stadt wie Köln gut aufgehoben scheint. Trotzdem bleibt das eine heikle Mischung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, zumal zur besten Sendezeit, wo der Konflikt familientauglich aufbereitet werden muss – sie sind nicht beim Streamingdienst, wo man ein explizites, ungeschminktes Werk anbieten kann und dann „ab 16 Jahre“ draufschreibt.

Jan war mit Paul (Thomas Prenn) zusammen. Wer hat Jan umgebracht? Paul gibt sich ratlos. Beide Jungs sind an der Schule aus der Biologiearbeitsgruppe ausgestiegen, es gab Streit mit Robin (Justus Johanssen), der mit Jan seit Kita-Tagen befreundet war. Als er erfuhr, dass Jan auf Männer steht, kam es zum Bruch. Nadine (Emma Drogunova) und Lennart (Moritz Jahn) sind ein Paar, auch sie arbeiten in der Gruppe mit und schlagen sich auf Robins Seite, zusammen haben sie Jan gemobbt. Nadines Mutter putzt bei Lennarts Eltern, Lennart schafft nicht mal ein „Danke“, wenn Nadines Mutter aufgeräumt hat. Lennarts Mutter wiederum ist Professorin, sieht aus wie aus dem Ei gepellt, ihren Blick widmet sie der Karriere, nicht dem Kind. Nadines Vater hat vergessen, an welchem Tag die Tochter 18 wird.

Indizien werden lustlos aufgefädelt

Dieses soziale Schwarz-Weiß ist nicht neu in einem „Tatort“, man markiert hier Gut und Böse überdeutlich, weil man die Welt am Sonntagabend nicht im Handumdrehen neu erfinden will. Doch es bleibt ärgerlich, wie lustlos hier Indizien aufgefädelt werden und sich per Zufall alles löst.

Kommissar Behrendt wird arglos in einer Schwulenkneipe vom Barmann informiert, dass Jan hier ein und aus ging, und hört von einer Dating-App, die präzise auf den Meter Auskunft gibt, wo sich der Flirtpartner befindet. Mit dieser App kommen sie Farid Slimani (Karim Günes) auf die Spur, ein Rettungssanitäter, der Jan getroffen hat und seine Homosexualität wegen der arabischen Familie verbergen muss. Drastisch wird der Konflikt mit seinem Vater inszeniert. Immer steht ein Kommissar am Fenster oder Waldrand, um den entscheidenen Dreh der Handlung auf dem Teller präsentiert zu kriegen. Wenn wirklich jemand im Schulalter zuguckt: Er wird zurückwollen zum Streamingdienst.