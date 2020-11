Kein Karneval wegen Corona: WDR sagt jetzt auch TV-Ersatzshow ab

Anzeige

Anzeige

Köln. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat die Übertragung seines diesjährigen Karnevalsprogramms aus der Kölner Wagenbauhalle zur Sessionseröffnung am 11. November abgesagt. Die Rundfunkanstalt begründete den Schritt am Montag in Köln mit weiter steigenden Corona-Infektionszahlen. Die TV-Übertragung war ursprünglich als Alternative zum abgesagten Bühnenprogramm in der Kölner Altstadt gedacht gewesen. Dabei sollten Bands wie die Höhner („Viva Colonia“), die Bläck Fööss („Mer losse d’r Dom en Kölle“), die Paveier („Leev Marie“) und Kasalla („Stadt met K“) zumindest für Stimmung in den Wohnzimmern sorgen.

Der Präsident der Willi-Ostermann-Gesellschaft erklärte, eine Sessionseröffnung mit aufwendigem Bühnenprogramm passe nicht in diese Corona-Zeit. Die Absage der Veranstaltung, an der sich auch das Festkomitee Kölner Karneval beteiligen wollte, sei die nötige Konsequenz.

Nun plant der WDR nach eigenen Angaben eine „kleine Studioproduktion“ mit Archivaufnahmen vergangener Sessionen. Zudem gebe es Schalten in NRW-Karnevalshochburgen, deren Herausforderung es sei, „den Straßen- und Kneipenkarneval dieses Jahr aus den Städten herauszuhalten“.