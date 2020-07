Kehrt Fanliebling Samu Harber zu “The Voice” zurück?

Anzeige

Berlin. In den letzten Wochen überschlagen sich die Spekulationen, wer in der zehnten Jubliäumsstaffel von “The Voice of Germany” auf den drehbaren Coach-Sesseln Platz nehmen könnte. Bekannt ist bisher nur, dass Sängerin Alice Merton und Rapper Sido nicht zurückkehren werden. Was mit den beiden verbliebenen Coaches Mark Forster und Rea Garvey ist, ist indes noch nicht bekannt.

Wie die Nachrichtenagentur Teleschau nun unter Berufung auf Produktionskreise der TV-Show berichtet, soll der finnische Sänger im Herbst tatsächlich seine Rückkehr feiern. 2017 hatte sich Haber nach vier “The Voice”-Staffeln verabschiedet - sehr zum Leidwesen seiner zumeist weiblichen Fans.

Vor einiger Zeit hat er das Ende seiner Band “Sunrise Avenue” angekündigt, die im April 2021 auf große Abschiedstournee geht. Davor hätte er eigentlich noch genügend Zeit für seinen coach-Job in der Jubiläumsstaffel.