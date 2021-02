Kaum Steuern, dafür Zensur: Böhmermann entlarvt Influencer-Paradies Dubai

Anzeige

Köln. Warum tummeln sich so viele Influencer in Dubai? Diese Frage kann man schon mal aufwerfen, wenn man aktuell einen Blick auf Instagram wirft. Von Sami Slimani über die Harrison-Familie bis Fiona Erdmann - während Deutschland im harten Lockdown steckt, räkeln sich unzählige Internet-Promis in der Sonne oder shoppen in Luxus-Malls.

Das ist auch Jan Böhmermann aufgefallen: Der Satiriker hat dem Influencer-Hotspot Dubai in seiner ZDF-Show „ZDF Magazin Royale“ einen 20 minütigen Beitrag gewidmet. Und der deckt schonungslos auf, was hinter dem fragwürdigen Influencer-Paradies steckt.

Einige Internet-Promis, etwa Sami Slimani, die Harrisson-Familie oder auch Simon Desue verbringen nicht nur ihren Urlaub in Dubai - sie sind dorthin ausgewandert. Die offizielle Begründung: Man wolle sich weiterentwickeln. Youtuber wie Simon Desue allerdings hatten offenbar schlichtweg keine Lust mehr auf Probleme mit dem deutschen Gesetz: Der Hamburger stand im vergangenen Jahr wegen eines Falschgeld-Scherzes in einem seiner Videos vor Gericht und wanderte schließlich in die Vereinigten Arabischen Emirate aus.

Keine Steuern, dafür viel Zensur

Eine Rolle spielen dürfte jedoch auch ein weitere Grund: In Dubai gebe es weder Einkommen-, noch Unternehmenssteuern und eine Mehrwertsteuer von fünf Prozent auch erst seit 2018, so Böhmermann. Es werde also „mit deutscher Reichweite in Dubai Geld verdient, aber keine Steuer gezahlt“.

Die Steuervorteile haben natürlich auch ihren Preis: Harte Zensur. Wer aus Dubai arbeiten wolle, brauche nämlich eine Lizenz des „National Media Council“ und müsse unterschreiben, dass er sich weder zu religiösen, noch politischen Themen oder über Staatsoberhäupter äußert und stets für ein „positives Image“ von Dubai sorgt. Wer sich dran hält, für den winken Gratis-Reisen, üppige Gelage auf Staatskosten und ein „Taschengeld“.

Massive Menschenrechtsverletzungen

Auch auf Menschenrechtsverletzungen in dem Land weist Böhmermann hin: Über Staatschef Mohammed Bin Rashid Al Maktoum wurde bekannt, dass er seine eigenen Töchter entführen und foltern ließ. Dubai, das laut Böhmermann „vor siebzig Jahren“ noch so aus sah „wie Hannover heute“ sei allein durch Ausbeutung entstanden - „und mit Ausbeutung läuft der Laden noch heute.“

Um das Influencer-Spektakel am Persischen Golf zu beenden, bot Böhmermann schließlich eine Alternative an: Seine Heimatstadt, das Influencer-Paradies Bremen. Der dortige Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) versprach sogar ein „Tagesticket für den Nahverkehr“ und garantierte kein „Kleingedrucktes“.