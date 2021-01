Karin Ritter ist tot - bekannt aus Stern-TV-Doku über „Nazi-Familie“ aus Köthen

Anzeige

Köthen. Sie sind arbeitslos, hetzen gegen Ausländer, sie sind teils schwerst alkoholabhängig und kriminell: Mehr als ein Vierteljahrhundert lang hatte das Magazin Stern TV die Mitglieder der Familie Ritter aus Köthen in Sachsen-Anhalt begleitet. Auch schwere Erkrankungen von Familienoberhaupt Karin Ritter - sie soll unter anderem an Lungenkrebs gelitten haben - waren in den Beiträgen immer wieder Thema. Am Samstag ist Ritter jetzt im Alter von 66 Jahren gestorben, wie der Sender RTL und das Portal TAG24 übereinstimmend berichten.

Im Mittelpunkt der Reportagen standen auch die die Söhne von Karin Ritter - „Schläger, Diebe, alle sind rechtsradikal. Nazis“, wie RTL schreibt. Einer habe schon als Neunjähriger auf Aufforderung den Hitlergruß gezeigt. Auch in ihrer Heimat im sachsen-anhaltinischen Köthen hätten sie einen schlechten Ruf genossen, berichtet RTL weiter. 2019 seien sie sogar auf der Straße gelandet und hätten in ein Obdachlosenheim ziehen müssen.

Zuletzt war es jedoch ruhig geworden um die Ritters, vor anderthalb Jahren hatte Stern TV den letzten Beitrag über die Familie gesendet. Der Titel: „Keine Geduld mehr mit Familie Ritter“.