Das erste TV-Triell: So läuft die Fragerunde bei RTL am Sonntag ab

RTL Moderatoren Pinar Atalay und Peter Kloeppel im „Das Triell“-Studio-Set in Berlin, in dem am Sonntag, 29.08.2021 ab 20:10 Uhr der direkte Schlagabtausch der Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz stattfindet. © Quelle: Jörg Carstensen/TVNOW/obs