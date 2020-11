Kai Schumann ist zum 100. Mal „Heldt“: Voller Vorabendklischees, aber authentisch

Anzeige

Anzeige

Ein cooler Cop mit Lederjacke und Dreitagebart, Fahrstuhlbeziehung zur Staatsanwältin (Janine Kunze) und variablem Unrechtsverständnis als Stachel im Fleisch seines pflichtgetreuen Chefs (Timo Dierkes) – mit Verlaub: Das gab es seit Schimanskis charmanter Rüpelei im benachbarten Duisburg so oft, dass heute eher Streber wie Heldts Kollege Korthals (Steffen Will) oder die Kriminaltechnikerin Holle (Angelika Bartsch) als unkonventionell gelten. Von „Heldt“ gibt’s an diesem Mittwoch (18. November) die 100. Episode.

Wenn sie sich alle im Escape-Room treffen, um beim simulierten Flug eines stillgelegten Passagierflugzeugs das Wiegenfest des Titelhelden zu feiern, hagelt es also abermals Vorabendklischees. Die Bösen kichern böse und die Ulkigen ulkig, als der geplante Spaß tödlicher Ernst zu werden droht. Dazu splittet sich ständig pseudomodern der Screen, jenseits poppiger Schnitte jedoch zeigt sich zum 100. Mal eine Dramaturgie, die schon im ARD-Schmunzelkrimi nie richtig witzig war und bei „Heldt“ kaum lustiger wurde.

Was ist das Erfolgsgeheimnis von „Heldt“?

Vor fast acht Jahren hatten viele das Aus für „Heldt“ nach der ersten Staffel prophezeit. Feuilleton und Fans lagen auseinander. Das Geheimnis des Erfolgs? „Ich finde ihn vor allem authentisch“, urteilt Kai Schumann über seine Figur. „Das ist in unserer Scheingesellschaft, in der es nur darum geht, einen guten Eindruck zu hinterlassen, schon mal was Besonderes.“