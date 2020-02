Kai Pflaume irritiert mit seltsamen Drogenbekenntnis

Anzeige

München. Fernsehmoderator Kai Pflaume (52) hat nach Kritik ein Bild von sich gelöscht, das ihn in einem T-Shirt mit Szenedroge-Motiv zeigt. In Medienberichten und in sozialen Medien war Pflaume zuvor für das Posting kritisiert worden. Auf dem Bild trägt der TV-Moderator ein Shirt, auf dem ein als Szenedroge bekannt gewordener Hustensaft groß abgebildet ist. In kurzen Videosequenzen auf Instagram sagte Pflaume am Samstag, jeder wisse, dass er mit Drogen überhaupt nichts am Hut habe. Er habe das Bild nun gelöscht. "Drogen sind Mist. Drogen sollte man nicht nehmen", fügte er an.

dpa