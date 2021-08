„Kabul vor dem Fall”: ARD bringt „Brennpunkt“ zur Lage in Afghanistan

Anzeige

München. Wegen der dramatischen Lage in Afghanistan ändert das Erste an diesem Sonntagabend sein Programm und strahlt um 20.15 Uhr einen 15-minütigen „Brennpunkt“ aus. Die Sondersendung trägt den Titel „Kabul vor dem Fall - Wie weiter in Afghanistan?“.

Die Fragen der MDR-Sendung mit Jens Hänisch sollen lauten: Gibt es eine friedliche Machtübergabe an die radikal-islamistischen Taliban? Wie konnte das alles so schnell geschehen nach dem Abzug der internationalen Truppen? Wie geht es jetzt weiter mit den Menschen? Die „Tatort“-Wiederholung „Tiere der Großstadt“ (Erstausstrahlung 26. August 2018) beginnt dementsprechend erst um 20.30 Uhr.

ARD ändert Programm am Sonntagabend nur selten

Dass die ARD am Sonntag, ihrem wichtigsten TV-Abend der Woche, das Programm wegen aktueller Ereignisse ändert, kommt selten vor.

Am dritten Advent 2020 (13.12.) hatte es ein „ARD extra“ zum zweiten harten Corona-Lockdown gegeben. Wohl auch wegen des an dem Abend eigentlich für 20.15 Uhr angekündigten populären Münster-„Tatorts“ war jene Sendung die meistgesehene Sondersendung seit langem - mit mehr als 12 Millionen Zuschauern.

Video Bundeswehr bereitet Evakuierungseinsatz vor - Taliban erreichen Kabul 1:48 min Die Taliban rücken am Sonntag nach Angaben des afghanischen Innenministeriums in die Hauptstadt Kabul ein. © Reuters

Im Unterschied zum „Brennpunkt“ orientiert sich ein „ARD extra“ laut ARD-Programmdirektion nicht an sogenannten Breaking News, „sondern liefert vertiefende und erläuternde Informationen“.