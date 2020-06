Julia Jasmin “JJ” Rühle kehrt zu “Berlin – Tag und Nacht” zurück

Anzeige

Sechs Jahre sind seit dem Serien-Ende von Julia Jasmin Rühle bei der RTL II-Soap “Berlin – Tag und Nacht” vergangen. Nun kehrt das Erotik- und Tattoomodel wieder ans Set der Sendung zurück. “Ich hatte Mega-Bock drauf, war motiviert und hatte auch gerade eine zeitliche Lücke”, sagte Rühle der “Bild”.

Rühle war nach ihrer Zeit bei “Berlin - Tag & Nacht” in einem weiteren Unterhaltungsformat zu sehen. 2015 nahm sie bei “Promi Big Brother” teil und verließ die Sendung als Fünftplatzierte im Finale. Zuletzt war die 32-Jährige hauptsächlich in der Erotikbranche tätig und nahm 2017 als Gesicht an der Erotikmesse “Venus” teil.

JJ zurück am Set von “Berlin – Tag und Nacht”

Ihre Rückkehr bei “Berlin - Tag & Nacht” könnte für die Charaktere der fiktiven Reality-Show einiges an Staub aufwirbeln. Fabrizio, der selbst erst kürzlich zur Serie zurückgekehrt ist, zeigt sich wenig begeistert, seine Exfreundin “JJ” wiederzusehen. Für Rühle sei die Wiedervereinigung mit Film-Partner Fernando Dela Vega hingegen sehr emotional gewesen, wie sie “Bild” berichtete: “Er ist wirklich einer meiner absoluten Lieblinge auf Arbeit. Er ist wie ein Bruder für mich. Das war damals schon so und hat sich bis jetzt nicht geändert. Wir haben uns wirklich herzlich empfangen.”

Da Rühle mittlerweile Mutter einer dreijährigen Tochter ist, werde sich ihr Schauspiel-Alltag jedoch auch mit ihrem Familienleben vereinbaren müssen: “Ich glaube, das große Geheimnis, alles durchzuhalten ist, einfach eine gute, gesunde Mischung aus allem. Ein gesunder Lebensstil, mit viel Sport und gesunder Ernährung, mit Lebensfreude und positivem Denken, auch wenn man viel unterwegs ist und wenig Zeit hat.”

Ihre Fans hätten Rühle über all die Jahre immer wieder gefragt, wann sie ans Set zurückkommen würde. Jetzt habe es “in allen Punkten perfekt gepasst.” Ihre Vorfreude sei nun groß: “Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ich habe auch wirklich schon ganz viel Feedback bekommen.”