Joseph Hannesschläger gestorben: Bald läuft seine letzte Folge „Rosenheim Cops“

Anzeige

Anzeige

München. Diese Nachricht schockiert Fans und Kollegen: Der beliebte Schauspieler Joseph Hannesschläger ist am Montag gestorben. Der Star aus „Rosenheim Cops“ erlag im Alter von 57 Jahren seinem Krebsleiden.

Bereits im Oktober hatte der Schauspieler angekündigt, er werde aus gesundheitlichen Gründen aus der erfolgreichen Krimiserie im ZDF aussteigen. Auch Theatertermine musste Hannesschläger absagen. Die aktuelle 19. Staffel der „Rosenheim Cops“ ist jedoch aktuell noch im Fernsehen zu sehen – und auch der Sendetermin für die letzte Folge mit Hannesschläger ist bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Kommissar Hofer ermittelt ein letztes Mal

Laut Episodenliste wird der Schauspieler bereits am Dienstag, 21 Januar, ein letztes Mal bei den „Rosenheim Cops“ zu sehen sein. Dann ermittelt er in seiner Rolle als Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer im Umfeld eines Barbershops.

Anzeige

Die Handlung: Daniel Brugger, Eigentümer des neu eröffneten Shops und frisch gekürter Bayerischer Meister im „Beard Designing“ wird tot in seinem Laden aufgefunden. Auch Jo, der das Catering für die Einweihungsfeier am Vorabend geliefert hatte, ist zugegen. Er weiß, dass es am späten Abend zu einem Eklat kam, als Dannys Ex-Chef aus München, Georg Faber, auf der Feier auftauchte. Angeblich hatte Danny sich den Meisterschaftstitel erkauft, den Faber jahrelang innehatte. Ist Faber der Täter? Die Kommissare Hofer und Hansen ermitteln.

450 Folgen „Rosenheim Cops“

Die letzte Episode mit Joseph Hannesschläger ist Folge 446 der Serie und Teil der 19. Staffel. Insgesamt hat diese 450 Folgen – in den folgenden wird Hannesschläger jedoch nicht mehr zu sehen sein. Stattdessen übernehmen andere Kommissare die Fälle.

Wie es nach dem Tod des Schauspielers mit den „Rosenheim Cops“ weitergehen wird, ist noch nicht bekannt.

ZUM THEMA Nach Krebsdiagnose: Joseph Hannesschläger bedankt sich bei Fans

RND/msc