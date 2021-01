Jörg Kachelmann als Wetterexperte im Radio zurück

Anzeige

Berlin. Jörg Kachelmann ist ab sofort wieder als Wetterexperte im Radio zu hören. Der 62-Jährige präsentiert nun immer freitags um 7.10 Uhr das „Wetter zum Wochenende“ bei Schlager Radio B2. „Radio hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht“, sagte der TV-Moderator („Riverboat“) laut Mitteilung des Senders. „Umso mehr freue ich mich, dass ich wieder zurück bin vor dem Mikrofon.“

Erst im November hatte Kachelmann verkündet, bei der MDR-Talkshow „Riverboat“ kürzer treten zu wollen. Begründet hatte er diesen Schritt damals mit dem Wunsch nach mehr Zeit für die Familie: Das Kind ist in die Schule gekommen, meine Frau promoviert, meine Mutter ist 91 und all das findet in der Schweiz oder unmittelbarer Umgebung statt - da ist die wöchentliche Reise nach Leipzig, die mindestens drei Tage in Anspruch nimmt, nicht mehr leistbar“, so Kachelmann.