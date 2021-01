Joko Winterscheidt: Von Gottschalk könnte sich Pocher noch etwas abschauen

Anzeige

Anzeige

Pro7-Moderator Joko Winterscheidt ist „fasziniert“ davon, mit TV-Urgestein Thomas Gottschalk in einer Sendung aufzutreten. „Es ist schwer zu beschreiben, wie es ist, so einer lebenden Legende beim Arbeiten zuzusehen. Für Gottschalk ist das eigentlich keine Arbeit, er macht das mit so einer Leichtigkeit, Schlagfertigkeit, Professionalität und Herzlichkeit“, sagte der 42-Jährige in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Er hätte sich gewünscht, etwas lernen zu können, „aber dafür war ich viel zu fasziniert“.

Gottschalk war zunächst als Kandidat in Winterscheidts neuer Pro7-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ zu Gast, hatte dem deutlich jüngeren Kollegen dann aber die Moderation abgeknöpft – ein Teil des Konzepts der Sendung. „Es war mir schon klar, dass er es auskosten würde, aber ich hätte es genauso gemacht“, sagte Winterscheidt über die Folge, in der der „Wetten, dass ...?“-Star moderierte. „Er hat eine unglaubliche Qualität darin, einen so sympathisch zu verarschen, dass der Verarschte selbst am lautesten lacht“, so Winterscheidt. „Da könnte sich Oliver Pocher noch etwas abschauen.“

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Joko: „Ich bin immer auf der Suche nach einer neuen Rolle“

Als Wunschkandidaten für seine Show nannte Winterscheidt Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Tim Mälzer, Günther Jauch und Florian Silbereisen: „Die Liste ist endlos.“

Auf das Ende seiner Erfolgsshow „Circus Halligalli“ mit Klaas Heufer-Umlauf im Jahr 2017 angesprochen, sagte Winterscheidt: „Die Sendung war auserzählt, das ist der Grund, warum wir aufgehört haben. Nicht, weil ich nicht mehr konnte.“ Es sei der richtige Zeitpunkt gewesen. „Ich bin immer auf der Suche nach einer neuen Rolle, das ist mein Antrieb. Nur dadurch habe ich die Aufgabenbereiche gefunden, die mich erfüllen und an denen ich viel Spaß habe.“