Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben: Jetzt müssen sie ein U21-Länderspiel kommentieren

Vieles gleich, und einiges doch ganz anders: Beim Staffelfinale von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ traten die Moderatoren Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf am Dienstagabend wieder gegen ihren Sender an. Allerdings stand diesmal schon von Anfang an die Aufgabe fürs große Finale fest: Dort galt es, einen Basketball aus großer Entfernung im Korb zu versenken. Bei jedem der vorangegangenen sieben Spiele konnten beide einen Ball und damit Versuch gewinnen. Die vielleicht aber wichtigste Änderung: Statt um 15 Minuten Sendezeit ging es für Joko und Klaas diesmal um 30 Minuten zur Primetime.

Zeit spielte dann auch gleich im ersten Spiel eine entscheidende Rolle: Jede von fünf Mini-Aufgaben mussten beide schneller lösen als die vorherige. Unter anderem galt es, ein Brett durchzusägen, Schnürsenkel aus einem Schuh zu ziehen oder einen Luftballon bis zum Platzen aufzupumpen - vor allem Klaas bewies dabei ein fast perfektes Zeitgefühl. Das begründete er anschließend mit seiner Ausbildung zum Frisör, dabei sei Zeitgefühl etwa beim Färben der Haare wichtig gewesen.

Zuschauer wiesen in sozialen Medien allerdings amüsiert auf die Uhr hin, die der 37-Jährige am Handgelenk trug - ob mit oder ohne Hilfe, der erste Basketball ging an die Moderatoren.

Joko und Klaas erraten Serien-Melodien

Bei "Chéri, kennst du die Melodie?“ traten Joko und Klaas gegen den Schauspieler Elyas M’Barek an und mussten Serienmelodien schnellstmöglich erkennen. Die Musik von „Akte X“, „Baywatch“, „A-Team“, „Game of Thrones“, „Gummibärenbande“ oder „Tatort“ - unter anderem vorgetragen auf einer Säge - stellte die Kontrahenten vor keine großen Rätsel. Den alles entscheidenden Punkt holte Elyas M’Barek, der eine Kreisch-Version von „Sex and the City“ richtig zuordnete.

Beim „Drive-By-Weitwurf“ mussten die Moderatoren Gegenstände, die auf dem Dach eines fahrenden Autos lagen, durch Driften möglichst weit „werfen“. Dabei traten sie gegen Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier an - und zogen am Ende den Kürzeren.

Bei der „Rückwärtsolympiade“ bekamen es Joko und Klaas mit Jeannine Michaelsen und Simon Gosejohann zu tun. Die Entscheidung fiel beim Fangen eines Kissens, während der Partner mit dem Rücken zum Werfer stand. Die beiden Moderatoren waren ein kleines bisschen besser als die Herausforder - ein weiterer Basketball für Joko und Klaas.

Gedächtnis gefragt war beim nächsten Spiel von „Joko und Klaas gegen ProSieben“: Es ging um Situationen in den vergangenen 48 Stunden, an die sich Joko und Klaas erinnern mussten. Das klappte allerdings nicht sonderlich gut, beim Finale mussten sich beide deshalb mit fünf von sieben möglichen Bällen begnügen.

„One Million Dollar Shot“ brachte die Entscheidung

Bevor’s dann allerdings um 30 Minuten Sendezeit ging, verriet Moderator Steven Gätjen die mögliche Strafe: Joko und Klaas müssten im Fall der Niederlage das U21-Länderspiel zwischen Deutschland und Bosnien-Herzegowina am 13. Oktober auf Pro7 Maxx kommentieren.

Fünf Versuche für einen Treffer aus 14 Meter Entfernung: Dieser Aufgabe stellte sich dann im Finale die „Basketball-Legende“ Klaas Heufer-Umlauf - dem war das Kunststück bereits vor zwei Wochen bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ gelungen. Die ersten Versuche sahen allerdings dramatisch schlecht aus und auch der entscheidende fünfte Wurf ging, wenn auch knapp, daneben. Damit müssen Joko und Klaas das U21-Länderspiel kommentieren - ob das am Ende für die Moderatoren oder TV-Zuschauer die größere Strafe ist, wird sich am 13. Oktober zeigen.