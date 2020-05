Joko und Klaas veranstalten Verschwörungstheorie-Quiz-Show auf Pro7

Anzeige

Sie mussten einiges an Schmerzen aushalten, doch der Einsatz lohnte sich. Nachdem das Moderatorenduo Joko und Klaas in der vergangenen Woche das Duell gegen Haus- und Hofsender Pro7 verloren hatte, durften die beiden am Dienstag in der Show “Joko und Klaas gegen Pro7” in sprichwörtlich letzter Sekunde einen hart erkämpften Sieg gegen ihren Arbeitgeber einfahren. Damit sicherten sie sich erneut 15 Minuten Sendezeit.

Am Mittwochabend sollte es also wieder einmal so weit sein, und Millionen von Zuschauern warteten gespannt darauf, womit die beiden Entertainer sie an diesem Abend überraschen würden. So viel war sicher: Die Messlatte hatten Joko und Klaas selbst ziemlich hoch gelegt, denn mit “Männerwelten” ließen sie vor zwei Wochen während ihrer gewonnenen Viertelstunde Frauen zu Wort kommen. Autorin und Journalistin Sophie Passmann führte durch “Männerwelten”, eine Ausstellung im “Museum of Masculine Art”. Die Quintessenz der exklusiven Sendezeit: Seit #MeToo hat sich ganz offenbar nicht viel verändert.

So viel sollte nur wenige Minuten nach Start der Livesendung klar sein: Es würde witzig werden oder zumindest kurios. Denn die beiden Moderatoren luden kurzerhand zu “Wer glaubt denn sowas – die erste Corona-Call-in-Show" ein. Als Game-Show-Moderatoren riefen sie die Zuschauer dazu auf, live in der Show anzurufen und Fragen zu Verschwörungstheorien zu beantworten, die in Zeiten der Corona-Krise von diversen Verschwörungstheoretikern in Umlauf gebracht werden.

“Wissen ist Macht – Flatten the Conspiracy Curve”

Wie es sich für eine waschechte Gameshow gehört, gab es natürlich auch bei “Wissen ist Macht” jede Menge Fragen, die von Liveanrufern beantwortet werden sollten. Joko und Klaas mimten dabei zwei übertrieben aufgedrehte Quiz-Show-Gastgeber, wobei vor allem Klaas’ Outfit an wenig an TV-Shows der 80er erinnerte.

Bitte was? Jetzt haben DIE DA OBEN auch noch den Babys den Zucker aus dem Tee geklaut???!??



SKANDAL! @ProSieben klärt gerade auf 😜 #JKlive pic.twitter.com/d76aPoxYDB — 👤 💬 T. (@kurzmitteilung) May 27, 2020

Doch nicht jeder Anrufer hatte auf die Schnelle die richtige Antwort auf die gestellten Verschwörungsfragen parat. So antwortete etwa eine Anruferin auf die Frage “Woher stammt das Corona-Virus?” mit Antwortmöglichkeit B: “Bill Gates hat es gezüchtet, um mit einem Impfstoff Milliarden zu verdienen”. Leider falsch – und somit läuteten die beiden im Eiltempo die nächste Fragerunde ein.

Nach insgesamt acht Runden war es auch schon vorbei mit dem 15-Minuten-Quiz – mit einem “Bleiben Sie gesund” meldeten sich Joko und Klaas genauso schnell von ihrer Show ab, wie sie durch ebendiese geführt hatten.