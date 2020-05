“Joko und Klaas live”: Was ihre 15 Minuten mit “Akte X” und “Lost” zu tun hatten

Anzeige

Anzeige

Am Mittwochabend war es wieder so weit: Joko und Klaas bekamen nach dem gewonnen Duell gegen Arbeitgeber Pro7 15 Minuten Livesendezeit zur freien Verfügung gestellt. Nachdem sie vor zwei Wochen mit “Männerwelten” ernste Töne angeschlagen hatten, ging es in der neuesten Folge wieder deutlich unterhaltsamer zu. Denn die beiden veranstalteten eine Corona-Verschwörungstheorien-Quiz-Show.

Angelehnt an das ARD-Vorabendquiz “Wer weiß denn so was?” forderten Joko und Klaas in typischer Quizmaster-Manier die Zuschauer dazu auf, bei “Wer glaubt denn so was” anzurufen, um Fragen zu den gängigsten Verschwörungstheorien zu beantworten, die in Zeiten der Corona-Krise die Runde machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Im wahrhaften Speedtempo führten die beiden Moderatoren, natürlich in passenden Trash-Quizmaster-Outfits, durch die gewonnene Viertelstunde – nicht jedoch, ohne dabei mit jeder Menge kleiner Details aufzuwarten.

“Akte X”-Jingle und “Lost”-Zahlencode bei Joko und Klaas

Anzeige

So war als Showjingle etwa die unverkennbare Melodie der Alienserie “Akte X” zu hören. Und ganz wie man es aus der Welt der Gameshows kennt, mussten die Anrufer angeblich bestimmte Leitungen treffen, um ins Studio zu den Moderatoren durchgestellt zu werden. Im Fall von “Wer glaubt denn so was” waren das die vermeintlichen Leitungen 4, 8, 15, 16, 23 und 42 – die von Serienkennern schnell als der legendäre Zahlencode aus der Mysteryserie “Lost” entlarvt wurden.

Treffen Sie die Leitung 4, 8, 15, 16, 32 und 42 im richtigen Moment!

Die Lost-Zahlen sind wieder da.. Ich glaube, wir sind alle schon tot #JKLive pic.twitter.com/qoS1lCBjob — Jon Bovi (@erstmal_nein) May 27, 2020

Anzeige

Nach “Männerwelten” widmeten sich Joko und Klaas in der neuesten Folge von “Joko und Klaas live” also wieder einem eher lustigen Thema – wenn dieses auch einen ernsten Hintergrund hat. Darauf wiesen die beiden Moderatoren zum Abschluss der 15-minütigen Liveshow auch noch einmal hin, indem sie die Zuschauer dazu aufforderten, während der Pandemie einen kühlen Kopf zu bewahren, statt mit einfachen Antworten nur vermeintlich Schuldige zu suchen.