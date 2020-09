Joko und Klaas Live: Moria - das ist Europa

Anzeige

Anzeige

“Ich dachte, in Europa gibt es Gleichberechtigung und Freiheit. Ich dachte, in Europa gelten Menschenrechte” - das sagt der Interviewpartner von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der jüngsten Ausgabe von “Joko und Klaas live”. Es handelt sich um einen Mann, der in Moria lebt, in jenem Flüchtlingslager, das in den vergangenen Tagen in den Schlagzeilen war.

Schon vor einem Monat wurde die Sendung “Joko & Klaas gegen ProSieben” aufgezeichnet, sagten Winterscheidt und Heufer-Umlauf zum Beginn ihrer 15 gewonnen Sendeminuten. Schon damals gab es die Idee, in der Sendung, auf deren Inhalt ProSieben keinen Einfluss hat, auf die vergessenen Schicksale im Flüchtlingslager Moria aufmerksam zu machen. Nun, so sagt es Heufer-Umlauf, sei die fehlende Aufmerksamkeit nicht mehr das Problem. Aber die grauenvollen Zustände, in denen Flüchtlinge, “nur zwei Flugstunden von uns entfernt”, leben, sollten dennoch das Thema sein. Die Recherchen wollten sie präsentieren.

Warnung an Eltern: Die Sendung ist nichts für Kinder

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Vorab warnten die beiden Moderatoren, dass die Sendung und die Bilder für Kinder nicht geeignet sei. Sie baten Eltern, die Sendung nicht mit den Kindern anzuschauen, da die Bilder zu grausam seien - auch wenn die Bilder Kinder zeigten. Und wer die 15 Minuten durchhielt, was angesichts der verstörenden Bilder nicht einfach war, weiß auch, warum diese Warnung ausgesprochen wurde. Weinende Kinder, die vom Tränengas aus Polizistenhänden verletzt wurden, Kinder, die im Zuge des Brandes hingefallen und sich verletzt haben, Menschen, die das Minimale, was sie noch haben, beim Brand verloren haben.

Doch schon zuvor waren die Zustände auf Moria katastrophal. Videoaufnahmen, die Flüchtlinge gemacht haben, zeigen die sanitären Anlagen und kaputten Wasserhähne, aus denen kein Wasser mehr kommt. Die hygienischen Zustände in dem Zeltlager, das für 3000 Menschen konzipiert war und 18.000 beherbergte, waren schlimm.

In der zweiten Folge der vierten Staffel von “Joko & Klaas gegen ProSieben” hatten die beiden Moderatoren einen Sieg eingefahren und damit erneut 15 Minuten freie Sendezeit gewonnen.

Anzeige

In der Vergangenheit hatten die beiden die freie Sendezeit sowohl für Quatsch genutzt - etwa als sie das Programm von RTL abfilmten, öfter hingegen auch für ernste Themen. In Erinnerung blieben etwa die ersten 15 Minuten, in denen drei Menschen zu Wort kamen, “die viel zu sagen haben”, darunter ein Flüchtlingshelfer, eine Sendung gegen Rechtspopulismus sowie eine “Männerwelten” - die Sendung thematisierte Sexismus und sexuelle Übergriffe auf Frauen in Deutschland.