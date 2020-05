Joko und Klaas lassen Sophie Passmann und Co. sprechen: 15 Minuten gegen sexuelle Belästigung

Anzeige

Eine Woche nachdem sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf über RTL lustig gemacht haben, zeigen sie in ihren 15 Minuten gewonnener Sendezeit wieder ihre ernste Seite - und lassen Frauen zu Wort kommen. Autorin und Journalistin Sophie Passmann führte durch “Männerwelten”, eine Ausstellung im “Museum of Masculine Art”.

“Diese Kunstausstellung wird nur für 15 Minuten zu sehen sein, viele Teile können verstörend wirken, aber sie sind Teil des Alltags”, sagt Passmann zu Beginn. Die Räume sind allesamt dunkel und bedrohend gehalten, hin und wieder scheint gelbliches oder lila Licht.

Es bleibt in Deutschland straffrei, ungefragt Penis-Bilder zu verschicken

Jede siebte Frau in Deutschland hat schon einmal strafrechtlich relevante Gewalt erlebt. Auch wenn die häusliche Gewalt während der Corona-Krise vermutlich zunimmt, war sexualisierte Gewalt schon immer Teil des Alltags von Frauen: von anzüglichen Kommentaren bis hin zu Vergewaltigungen. All diese Dinge thematisiert Passmann bei ihrem Rundgang - unterstützt von berühmten und nicht berühmten Frauen.

Danke für den Beitrag! 🏆



Wahrscheinlich lachen 20% der Männer drüber,

60% schämen sich für ihr Geschlecht und 20% haben grade eine richtige Krawatte.



Und 99,9% der Frauen erkennen sich in Online und realen Situationen und wieder.



#jokoundklaas — 𝓐𝓷_𝓡𝓪𝓱 (@AnRah83) May 13, 2020

Im ersten Raum sind “Dick Pics” zu sehen - Bilder von Penissen, die Frauen ungefragt über soziale Medien geschickt bekommen. Palina Rojinski führt durch diesen Raum - es sind Bilder, die sie bekam oder ihre Freundinnen, darunter auch welche, die nicht im Rampenlicht stehen.

Palina Rojinski: “Verstörend und an Missbrauch grenzend”

“Muss man etwas tun, um diese Kunstwerke zu erhalten”, fragt Passmann sarkastisch. “Nein, die wurden uns von den Künstlern ungefragt zur Verfügung gestellt", antwortet Rojinski und sagt, dass sie es verstörend finde, jedes Mal, und dass das an Missbrauch grenze. In Deutschland allerdings ist das ungefragte Versenden von Schwanzfotos straffrei.

An manche, die hier schreiben: Darf man denn nicht mehr flirten, Frauen ansprechen? NATÜRLICH DARF MAN DAS. ES GEHT UM SEXUELLE BELÄSTIGUNG! #JKLive #jokoundklaas@ProSieben — lex (@lex_officially) May 13, 2020

Passmann greift noch beim Übergang in den zweiten Raum auf, was sich zu diesem Moment wohl in den sozialen Medien abspielen würde. Bestimmt würde jemand schreiben, sie brauche auch mal wieder einen Mann, um entspannter zu werden - oder dass Palina ein bumsbares Outfit tragen würde.

Männer und ihre Kommentare zu Moderatorinnen

Im Anschluss berichtet Jeanninne Michaelsen, was in den sozialen Medien über sie geschrieben wurde, während sie “Joko und Klaas - das Duell um die Welt" moderierte. Ein sexistischer Kommentar reiht sich an den nächsten, so schreibt ein Mann etwa, Michaelsen dürfe auch nur moderieren, weil sie danach lutschen müsse. “Wir sind immer dankbar für so viel konstruktive Kritik”, sagt Passmann schließlich sarkastisch.

Wenn @jokoundklaas und alle darin beteiligen für die heutige Sendung keine Maximale positive Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen, dann läuft eindeutig was schief. Wow! #jokoundklaas #prosieben — lemonsqueezy (@whereismykimch1) May 13, 2020

Rapperin und Schauspielerin Visa Vie ist die nächste, die abwertende Kommentare vorliest: Sie sei nur ihrer Brüste wegen angestellt, sie solle die Fresse halten und ihm einen lutschen, Visa Vie lutsche bei jedem Rapper, um Interviews zu bekommen.

Bodyshaming und Sexismus - egal, ob das Opfer in der Öffentlichkeit steht

Influencerin und Model Stefanie Giesinger ist laut eines Nutzers “viel zu dünn, sie bricht bestimmt durch, wenn man sie mal richtig fickt”. Sie solle ihre Spalte zeigen und die Frage kommt auf, ob sie sich ihre Brüste habe amputieren lassen. Die verbalen Angriffe auf Giesinger zeigen dabei nicht nur das Widerliche von Sexismus, sondern gleichzeitig eine Form des Bodyshaming. Passmann erläutert im Anschluss, dass bei Influencerinnen im Schnitt 16 von 100 Kommentaren sexistisch seien - bei Männern null.

Sitze bei #jokoundklaas vor dem Fernseher und die Tränen laufen und laufen. Ich kenne KEINE Frau*, die so etwas nicht erlebt hat. Danke, @damitdasklaas und @SophiePassmann und alle anderen Beteiligten. — Brigitte Bordeaux (@mrskrf) May 13, 2020

In Kooperation mit der Kampagne Antiflirting 2 werden schließlich Chatverläufe nachgestellt. Simple Gespräche via Twitter, Instagram oder gar auf Verkaufsplattformen wie Ebay. Männer, die Frauen sofort anmachen. Die Gewaltfantastien veröffentlichen, Frauen schlechtes wünschen, sie als Huren oder fett oder beides bezeichnen.

Anzüglich bis strafbar: Frauen erzählen aus ihrem Alltag

Im vorletzten Raum stehen echte Frauen. Frauen, die kein Teil der Öffentlichkeit sind - Frauen, die Sexismus und sexuelle Gewalt aber aus ihrem Alltag kennen. Sie berichten von Männern, die bei einem Date im Restaurant einfach ihren Penis auspacken, von Taxifahrern, die ihre Hand auf den Oberschenkel legen und sagen, sie müsse für die Fahrt auch nicht zahlen, oder davon, massiv bedrängt zu werden. Einige Szenen sind nur anzüglich und widerlich, andere strafrechtlich relevant.

Bockstarke 15 Minuten von #JokoundKlaas. Leider einfach traurig, dass sexuelle Belästigung weiterhin so ein weiterverbreitetes Problem darstellt. Da schämt man sich für jeden einzelnen Mann, der in irgend einer Hinsicht damit zu tun hat. #männerwelten #prosieben — Alex Brand (@BrandAlex92) May 13, 2020

“Männerwelten ist eigentlich eine Dauerausstellung, die während und nach dieser Sendung weitergeht”, sagt Passmann gegen Ende der Tour. Nach wie vor werden geschätzt nur zehn Prozent aller Vergewaltigungen angezeigt. Sie ermuntert Frauen dazu, den Mut aufzubringen, zur Polizei zu gehen - auch wenn dann blöde Fragen gestellt würden, etwa: Welche Kleidung hattest du an?

“What I was wearing”: Frauen zeigen Kleidung, in der sie vergewaltigt wurden

Vielleicht ist der letzte Raum auch deshalb so verstörend: “What I was wearing” heißt er - Was ich anhatte. Dort sind Schaufensterpuppen ausgestellt, die Kleidung tragen, wie Vergewaltigungsopfer sie bei der Tat trugen - dazu erzählt eine Off-Stimme die Geschichte unter der Kleidung. Lange Röcke, Jeans, Schlabberpullis, Badeanzüge, Pyjamas - es spielt nämlich einfach keine Rolle, was eine Frau trägt.

#männerwelten #jokoundklaas #pro7 #terrdefemmes Danke für diese hervorragenden 15 Minuten gegen Sexismus.



Im Ernst. Tiefer Dank. Einmal am Tag ausstrahlen. — Alte Tante (🏠)🇪🇺 (@olaunt) May 13, 2020

Die Sendung entstand in Zusammenarbeit mit “Terre de Femmes", die Kleidungsstücke wurden einst von der Universität in Kansas zusammengetragen. Und sie zeigt erneut auf, dass sich am Sexismus und an sexueller Gewalt seit #MeToo nicht viel verändert hat. Die beiden Moderatoren, die ansonsten für viel Klamauk bekannt sind, knüpfen damit auch wieder an an den Beginn der gewonnen Sendezeit: Damals ließen sie Menschen der Seenotrettung zu Wort kommen.

Auf Twitter jedenfalls kam die Sendung gut an. Viele Nutzer bedankten sich, dass Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf darauf aufmerksam machen. “Die besten 15 Minuten ever”, schreibt eine Frau.