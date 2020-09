Anzeige

Anzeige

In der vergangenen Woche hatten die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben genutzt, um mit der erschütternden Mini-Doku „A short story of Moria“ ein Schlaglicht auf die Zustände an den EU-Außengrenzen zu werfen. Am Dienstagabend standen bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“ wieder Spaß und Unterhaltung im Mittelpunkt - und erneut ging es für die Entertainer darum, 15 Minuten Sendezeit bei ihrem Haussender zu gewinnen.

Nach dem bekannten Prinzip trat das Moderatoren-Duo in verschiedenen Spielen gegen Pro7 an. Zum Start ging es darum, sich die richtige Reihenfolge von Karten zu merken und Lakritzdrobs in einer Schüssel zu zählen - der Konkurrent, gegen den Joko und Klaas antraten, war von einem Mentalisten hypnotisiert worden. Zuletzt mussten Joko und sein Gegner in eine Eiswanne steigen – weil es beide darin über vier Minuten aushielten, ging das erste Spiel an das Moderatoren-Duo. „No brain, no pain“, kommentierte Joko.

Joko und Klaas: Niederlage bei Fortnite, Sieg im Senioren-Hockey

Weniger gut lief es für Joko und Klaas beim Computerspiel „Fortnite“, einem sogenannten Survival-Shooter. Die Überlebenskünste der Moderatoren ließen zu wünschen übrig, der Punkt ging an Pro7. Beim dritten Spiel mussten Joko und Klaas Maßeinheiten und physikalische Größen schätzen - etwa den Alkoholgehalt einer Flüssigkeit oder die Temperatur einer Ofenkartoffel. Weil sie zu oft daneben lagen, ging auch dieser Punkt an ProSieben.

Anzeige

Bei Spiel 4 trafen Joko und Klaas im Senioren-Hockey auf zwei prominente Gäste: Schauspieler Axel Stein und „Bachelor“ Paul Janke. Von einem rasanten Hin und Her zu sprechen, wäre angesichts der wenige km/h schnellen Seniorenfahrzeuge, auf denen die Kontrahenten unterwegs waren, reichlich übertrieben. Nach der frühen Führung für das Pro7-Team konnte Joko kurz vor Schluss ausgleichen, die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen. Dabei gelang Paul Janke der entscheidende Treffer.

Joko und Klaas als lebende Dartscheiben

Anzeige

Beim Spiel „Feel-Good Movies“ mussten Joko und Klaas im Duell mit Annemarie und Wayne Carpendale Filmtitel erraten - mit verbundenen Augen und anhand von Gegenständen, die sie ertasteten. Teils kamen die Antworten blitzschnell („Ice Age“, „James Bond“, „Das Schweigen der Lämmer“), bei anderen dauerte es deutlich länger („Forrest Gump“, „American Beauty“), an „The Big Lebowski“ scheiterten Annemarie und Wayne Carpendale. Auch das gab am Ende den Ausschlag für Joko und Klaas. Zu lebenden Dartscheiben wurde das Moderatoren-Duo dann im letzten Spiel, jeder Treffer legte einen Teil eines Bilderrätsels frei. Kein Problem für Joko und Klaas, und so ging es mit einem weiteren Punkt ins Finale.

Bevor das stattfand, verriet Moderator Steven Gätjen die Strafe der beiden im Falle der Niederlage gegen Pro7: Von Joko und Klaas würde ein besonders unvorteilhaftes Foto geschossen, das dann als Plakatmotiv auf der Pro7-Zentrale landen würde.

Beim abschließenden „One Million Dollar Shot“ mussten Joko und Klaas dann einen Basketball aus 14 Metern im Korb versenken. Sie hatten 31 Versuche, gut 20 reichten, dann gelang Klaas das Kunststück. Damit haben die Moderatoren am Mittwoch (23. September) um 20.15 Uhr wieder 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung.