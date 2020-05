“Joko und Klaas gegen ProSieben”: In der neuen Folge wird Joko von Klaas im Stich gelassen

Anzeige

Die Show “Joko und Klaas gegen ProSieben” hat in vergangener Zeit immer wieder für viel Aufsehen gesorgt. Verlieren Joko und Klaas, bekommen sie eine Strafe - so mussten sie zuletzt Trailer für den Sender, unter anderem für Klums Modelshow GNTM einsprechen, gewinnen sie, bekommen sie 15 Minuten Sendezeit in der Primetime. Für viel Aufsehen sorgte dabei zuletzt ihr Beitrag “Männerwelten” gegen Sexismus.

Nun gibt es einen ersten Trailer für die neue Sendung am kommenden Dienstag, 2. Juni. Darin ist zu sehen, wie Joko seinen Kollegen Klaas aus dem Snowdome Bispingen anruft, der offenbar den Dreh vergessen hat. “Kann ich das alleine machen?”, fragt Joko in die Kamera - der Drehort ist vier Stunden von Berlin entfernt, Klaas kann nicht mehr dazu kommen.

Joko muss Aufgabe allein meistern

Joko bekommt also allein eine Aufgabe: Er soll mit aufblasbaren Wassergeräten eine Piste herunterfahren und dann über ein Wasserbecken zu einem Buzzer kommen. Paddeln ist dabei nicht erlaubt. Er hat unter anderem die Auswahl zwischen einem aufgeblasenen Flamingo, einer Art Surfbrett, einem Schlauchboot oder ganz klassischen Ski.

14 Versuche hat Joko laut dem Trailer. Mit einem aufgeblasenen Kajak scheitert er gleich und dümpelt nur langsam und rückwärts in das Wasser. “Das ist ein richtiges Kackspiel”, vergeht Joko die gute Laune. Ob er es mit anderen Geräten doch noch über das Wasser schafft, lässt der Trailer offen.