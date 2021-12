Niederlage für „Joko & Klaas gegen ProSieben“: Bestrafung soll „etwas Krasses“ werden“

Anzeige

Anzeige

Bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“ stand das Duo im Finale als Trio auf der Bühne. Joko Wintersched hatte sich in der letzten Sendung verletzt und so bekamen er und Klaas Heufer-Umlauf Unterstützung von Producer und Autor Jakob Lundt. Vielen Aufgaben konnte das Trio bewältigen, doch den dritten Sieg in der dritten Ausgabe der neuen Staffel konnten sie nicht erspielen, wie der Sender ProSieben mitteilte.

Zunächst sah es für das Team gut aus: Die ersten vier Aufgaben konnten sie gemeinsam bewältigen. Das zweite Spiel „The Taped Singer“ konnten sie zum Beispiel erfolgreich lösen, indem sie zwei von vier Promi-Sängern und Sängerinnen erkannten, deren Gesichter mit Klebeband verdeckt waren, darunter Vanessa Mai und Lucy Diakovska. Spiel fünf und sechs trat das Trio gegen die Promi-Herausforderer und Herausforderinnen Verona Pooth, und Micky Beisenherz, sowie Max Giesinger und Johannes Oerding an und mussten sich ihnen geschlagen geben.

Finale zu schwer für Joko, Jakob und Klaas

Gegen die finale Aufgabe protestierte Klaas: „Was ist denn das für ein beknacktes Finale?“. Denn als letzte Aufgabe sollten sich Klaas oder Jakob für fünf Minuten an fünf verschiedenen Gegenständen klammern, ohne dass die Füße den Boden berühren. Was an einer Jeans oder einem Medizinball nicht so gut funktionierte, gelang Klaas an einer Puppe von Joko besonders gut. Am längsten konnte sich Klaas festhalten, fiel jedoch nach vier Minuten vom letzten Gegenstand und das Finale war verloren.

Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Das wird ihre Bestrafung

Anzeige

Als Bestrafung kündigte der Sender an, dass ihnen während ihrer Live-Show am kommenden Samstag „Das Duell um die Welt“, „etwas Krasses widerfahren“ soll. Damit erhalten Joko und Klaas auch keine Live-Sendezeit zur Primetime auf ProSieben. Nach der ersten Ausgabe von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ wiesen sie in „15 Minuten live aus Joko & Klaas“ auf Vorsorgeuntersuchungen hin und in der vergangenen Woche zeigten die beiden die Corona-Realität. Dabei kamen eine junge Patientin, ein Oberarzt der Intensivstation der Charité sowie Olaf Scholz zu Wort, der dort erklärte: „In Deutschland sind zu wenige Menschen geimpft. [...] Schützt euer Leben und das der anderen“.