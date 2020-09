Joko & Klaas prangern Quotenwettkampf der TV-Sender an

Anzeige

Ihre Fans hatten es bereits vermutet: An diesem Mittwoch würden Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf ihre 15 gewonnen Minuten nutzten ihre 15 Minuten Sendezeit, um den Quotenwettkampf der TV-Sender anzuprangern.

Dafür zeigten sie ein Schweinchen namens Paul, das mit einer Kamera auf dem Rücken durch die Kunstgalerie König lief. Mit dieser Gaga-Aktion wollten sie vor allem Hauptkonkurrent RTL angreifen, wo parallel „Das Sommerhaus der Stars“ lief.

Nach der Sendung posteten Joko und Klaas eine Kachel auf Instagram mit der Frage: „War das Quatsch oder geniale Meta-Kunst?“

In der vergangenen Woche hatten Joko und Klaas mit einem aufrüttelnden 15-Minuten-Film über das griechische Flüchtlingslager Moria am Mittwochabend mehr als 1,6 Millionen Zuschauer erreicht. „A Short Story of Moria“ zeigt die Realität des Lagers dabei schonungslos und mit erschütternden Bildern.

Neben dem Video-Call mit dem 21-jährigen Afghanen Milad Ebrahimi waren ein Tränengaseinsatz der griechischen Polizei und weinende und schreiende Kinder zu sehen. Es sei am Rande des Erträglichen, dies zu sehen, sagten Joko und Klaas zum Beginn der Sendung. Sie warnten davor, den Film zusammen mit Kindern anzusehen.