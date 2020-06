Anzeige

Anzeige

Für Fans von “Circus HalliGalli” und “Neo Paradise” war SIE über mehrere Jahre hinweg Kult: Oma Violetta. Immer wieder brachte sie an der Seite von Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt die Zuschauer zum Lachen - und trieb ihnen auch manchmal die Schamesröte ins Gesicht. 2015 hörte sie bei “Circus HalliGalli” auf.

Nun erzählte Comedian Klaas in der neuesten Podacst-Folge von “Baywatch Berlin”, dass Oma Violetta verstorben ist. Allerdings nicht kürzlich, sondern bereits vor gut drei Jahren. In dem Podcast sagt Heufer-Umlauf laut “Bild”: “Wisst ihr, an wen ich letztens gedacht hab? Und ich habe mit einigem Abstand noch mal gedacht: Man, was war das eigentlich für eine besondere Person. Gott hab sie selig, sie lebt ja leider nicht mehr. Aber viele Zuschauer, die jahrelang mit uns unterwegs waren und unsere Sendungen gesehen haben, werden sie sicherlich noch in interessanter Erinnerungen haben. (...) Ich rede von Oma Violetta.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Klaas erinnert an Violettas schrullige, witzige Art, erklärt dann: “Alles, was an Verrückheit in der Show von ihr kam, war wirklich ihr Wesen. Und wenn die Kameras aus waren, war sie ganz genauso.”