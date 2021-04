„Joko & Klaas gegen Pro Sieben“: Duo gewinnt 15 Minuten Sendezeit

Anzeige

Das beliebte Fernsehduo Joko & Klaas hat am Dienstagabend wieder gegen Pro Sieben gespielt – und diesmal 15 Minuten Sendezeit gewonnen. Die Entertainer konnten sich gegen ihren Haussender durchsetzen, weswegen am Mittwoch um 20.15 Uhr wieder „Joko & Klaas Live“ laufen wird.

In sechs Spielen musste das Duo Geschicklichkeit, Sportlichkeit und Intelligenz unter Beweis stellen. So traten sie beispielsweise im dritten Spiel gegen ein weiteres Team an: Beide Teams sollten Fragen über Karriere und Hobbys des Duos beantworten. Darunter zum Beispiel wie das frühere Magazin von Joko Winterscheidt hieß.

Im fünften Spiel mussten Winterscheidt und Heufer-Umlauf unter anderem einen Football und ein Rettungsring durch das Field Goal, das Tor im Football-Sport, kicken.

Duo musste Star-Magazin moderieren

Zuletzt hatten beide gegen den TV-Sender verloren, weswegen sie das Promi-Magazin „red“ moderieren mussten. Für knapp eine Stunde hatte das Duo über Stars und Sternchen aus aller Welt berichtet.

Wie das Duo seine 15 Minuten nutzen will, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit haben sie die gewonnene Sendezeit allerdings oft dafür genutzt auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen. Unter dem Motto „#nichtselbstverständlich“ zeigten sie in der Primetime die Schicht einer Pflegekraft. Vor allem zu Beginn der Sendung wurden Stimmen und Köpfe von Pflegekräften wie Alexander Jorde aus Hildesheim oder Franziska Böhler aus Frankfurt/Main eingespielt, die auf die Not ihrer Branche hinwiesen.