„Joko & Klaas gegen Pro Sieben“: Duo gewinnt 15 Minuten Sendezeit

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Dienstagabend ihren ersten Sieg gegen den TV-Sender Pro Sieben im Jahr 2021 eingefahren. Die Entertainer konnten in „Joko & Klaas gegen Pro Sieben“ die Spielshow für sich entscheiden – und bekamen dafür 15 Minuten Sendezeit.

„Joko & Klaas gegen Pro Sieben“: Live-Sendezeit am Mittwoch

Die Live-Sendezeit bekommen der 42-jährige Winterscheidt und der 37-jährige Heufer-Umlauf am Mittwoch (31. März) um 20.15 Uhr.

In den Spielen traten sie am Dienstag unter anderem gegen die Sängerin Nadja Benaissa und den Musiker Rea Garvey an. So musste einer in „The Fast Singer“ bekannte Lieder langsam oder schnell einsingen, der andere musste die Songs erraten. Darunter war zum Beispiel „My Heart Will Go On“ von Cèline Dion. Bei der fünften Aufgabe mussten sie unabhängig von einander den gleichen Gegenstand wählen, in dem sie zuvor eine eigene Taktik entwickelten. Im sechsten Spiel mussten sich die beiden Entertainer komplizierte Zahlen merken.

Noch ist unklar, was Winterscheidt und Heufer-Umlauf am Mittwochabend bei Pro Sieben zeigen werden. Wenn sie verloren hätten, hätten sie am Donnerstag das Promi-Magazin „red.“ moderieren und somit Annemarie Carpendale für einen Abend ersetzen müssen.

Die nächsten vier Folgen von „Joko & Klaas gegen Pro Sieben“ werden dienstags um 20.15 Uhr auf Pro Sieben und dem Streamingservice Joyn übertragen.