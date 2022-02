Jochen Schweizer über TV-Ausstieg: Wollte in der Realität leben

Der dunkle Schatten von Peking – oder: Wo ist Angela Merkel?

Am Tag, an dem die Olympischen Spiele eröffnet werden, liefern Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Machthaber Xi Jinping ein ganz eigenes Schauspiel und vertiefen ihr Bündnis. Olaf Scholz reist am Sonntag in die USA. Könnte seine Vorgängerin in der Ukraine-Krise etwas bewirken?