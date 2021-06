„Ende gut, alles gut?“: Kritik an ARD-Interview mit Jogi Löw nach deutschem EM-Aus

Anzeige

Das frühe EM-Aus ist eine Enttäuschung für die deutsche Mannschaft, keine Frage. Und für den scheidenden Bundestrainer Joachim Löw auch – er hatte sich seinen Abschied sicherlich anders gewünscht. Kein Wunder also, dass er nicht bester Laune nach dem Spiel gegen England in sein letztes Interview mit der ARD geht und es für Moderatorin Jessy Wellmer (41) und Experte Bastian Schweinsteiger (36) nicht einfach ist, die richtigen Fragen zu stellen. Doch das Gespräch mit Jogi Löw gerät dann doch unangenehmer als erwartet und in den sozialen Medien kommt viel Kritik an dem ARD-Interview auf.

Es geht damit los, dass Wellmer ihre erste Frage schon stellt, als Löw seine Kopfhörer noch nicht in den Ohren hat. „Ich verstehe erst mal nichts“, entgegnet der Bundestrainer dementsprechend. Es folgt ein kurzes Fazit zum Turnier-Aus und dann Wellmers doch verwirrende Frage: „Wie sagt man: Ende gut, alles gut oder Ende gut, nicht alles gut?“ Das irritiert nicht nur den Bundestrainer, sondern auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich unter anderem auf Twitter darüber auslassen. „Ich würde mir wünschen, dass die Moderatoren mit ein bisschen mehr Empathie und Bauchgefühl ihre Fragen stellen“, schreibt etwa eine Nutzerin dazu. „Armer Jogi Löw“, befindet ein anderer. „Mir persönlich wäre es lieber, wenn die Ära Jessy Wellmer zu Ende ginge“, so sein vernichtendes Fazit.

Jogi Löw irritiert: „Was?“

Nach einer Dankesrede von Schweinsteiger an seinen ehemaligen Trainer kommt es dann erneut zu Irritation. Denn Wellmer fragt Löw geradeheraus, ob er etwas bereue. „Was?“, fragt der nur, kann oder will offenbar nichts mit dieser Frage anfangen. Sie hakt noch mal nach, selbst offensichtlich verunsichert. Er antwortet kurz und unpräzise, dass jeder mal Fehler mache. Dass die User vor allem die Frage in diesem Zusammenhang für einen Fehler halten, machen sie auf Twitter sehr deutlich. „Oh Gott, Löw-Interview ist so cringe“, schreibt etwa Annika Brockschmidt und bezieht sich dabei explizit auf diese Frage.

Ein anderer User hätte Löw „einen besseren Abschied gewünscht“. Er schreibt: „Das letzte Interview als Bundestrainer mit Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger zu führen – das hat er wirklich nicht verdient.“ Thorsten Schlautmann wiederum nennt das Interview „noch blutleerer als das Spiel der deutschen Mannschaft“.

Interview „sollte in der Journalistenausbildung als abschreckendes Beispiel auf dem Lehrplan stehen“

Ähnlich sieht das wohl der „Stern“-Journalist Dirk Liedtke, der sogar meint, dass das Interview „in der Journalistenausbildung als abschreckendes Beispiel auf dem Lehrplan stehen“ sollte.

Vorwurf der mangelnden Professionalität

Auch bei anderen kommt der Vorwurf der fehlenden Professionalität auf. So klang das Interview für eine Userin mehr „wie der Gesprächskreis einer Selbsthilfegruppe“. „Alles in allem ist die ARD heute vollkommen zu Recht ausgeschieden“, schreibt wiederum Ralf Wiegand sarkastisch. „Wenn man nur Namedropping mit Schweinsteiger will und den Experten Broich zur Ukraine abschiebt, hat man nix anderes verdient als ein verbocktes Löw-Interview und DFB-Amigo-Geschleime von Schweinsteiger.“

Die meisten sind sich einig: Das EM-Aus der Deutschen war eine Enttäuschung, das letzte Interview mit Jogi Löw mit der ARD ebenfalls.