Jetzt doch: RTL schneidet Michael Wendler aus allen DSDS-Folgen

RTL schneidet die Szenen mit Michael Wendler jetzt doch aus allen bereits produzierten Folgen der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Das teilte der Sender am Mittwoch mit. Zuvor hatte der 48-Jährige Deutschland in Pandemie-Zeiten in seinem Telegram-Kanal als „KZ“ bezeichnet.

„Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste. In Zeiten, in denen es darum geht, durch gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt gemeinsam eine schwere Krise zu bewältigen, wird RTL mit einer Unterhaltungsshow nicht die Bühne für Menschen sein, die ihrerseits Spaltung und Verharmlosung propagieren“, wird RTL-Geschäftsführer Jörg Graf in einer Mitteilung zitiert. Wendler werde deshalb aus allen bereits fertig produzierten Folgen der Castingshow geschnitten. Zuvor hatte RTL am Mittwoch angekündigt, die Wendler-Problematik bei DSDS lediglich deutlicher zu kennzeichnen.

Kritik an RTL

Zuvor hatte es scharfe Kritik an RTL gegeben. Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker sagte, Wendler gehöre nicht ins Fernsehen: „Wer die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland mit einem KZ gleichsetzt und damit die Shoah derart relativiert, der sollte nicht von Woche zu Woche einem Millionenpublikum als Juror vorgesetzt werden.“ „DSDS“ solle abgebrochen werden - es sei denn, RTL finde einen Weg, die aufgezeichneten Folgen auch ohne Wendler zu zeigen. Ähnlich äußerte sich NRW-Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

DSDS-Folgen mit Michael Wendler wurden im Sommer 2020 aufgezeichnet

In einem Statement am Mittwoch bei Instagram räumte Michael Wendler die „KZ“-Äußerung ein, jedoch sei angeblich „KZ“ eine Abkürzung für „Krisen Zentrum““. Die Folgen, bei denen er Jury-Mitglied war, wurden im Sommer 2020 aufgezeichnet, am Dienstagabend war die erste Folge ausgestrahlt worden. Nach dem Verbreiten von Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie hatte RTL die Zusammenarbeit mit Wendler im Herbst 2020 beendet.