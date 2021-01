Jessica Schwarz über Corona-Drehs: „Merke, dass mich langsam die Kräfte verlassen“

Anzeige

Der Zweiteiler „Waldgericht – Ein Schwarzwaldkrimi“ (ZDF, 4. und 5. Januar, jeweils 20.15 Uhr) ist im Schwarzwald verortet, immer wieder spielt auch ein Gasthaus eine Rolle. Sie haben selbst im Odenwald zwei eigene Hotels. Wie geht es denen in der Corona-Krise?

Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Aber es war im November dramatisch, weil wir die Leute nicht entlassen und sie in Kurzarbeit behalten wollten. Die Anträge kamen aber sehr spät und die Auszahlungen lassen auch auf sich warten. Wir haben immer gut gehaushaltet, aber das ist auch bald vorbei. Da ist man schon verzweifelt. Wir bekommen auch mit, dass Leute in der Umgebung entlassen werden. Da wird natürlich die Angst, dass wir auch so eine Entscheidung treffen müssen, von Tag zu Tag größer.

Zur aktuellen Situation passt leider auch der Spruch Ihrer Kommissarin: „Man kann sich nicht wegzaubern und muss sich der Wirklichkeit stellen.“ In was für Situationen würden Sie sich gern wegzaubern?

Ich bin total glücklich, dass ich arbeiten darf. Aber ich merke, dass mich langsam die Kräfte verlassen. Das hat dann doch auch wieder mit Corona zu tun: Wir müssen zweimal die Woche getestet werden und dabei ist immer dieser Druck da, dass man vielleicht positiv getestet wird und dann das ganze Team aufhören muss zu arbeiten. Da ist man ja schon auch mitverantwortlich für die Existenzen der Menschen, die teilweise ein halbes Jahr lang nicht arbeiten konnten. Das löst mehr in mir aus, als ich dachte. Aus dieser Verantwortung würde ich mich schon so langsam gern mal wegzaubern wollen.

Im Film zeigt der Vater Ihrer Figur Fanpost von früher, die er als Musiker bekommen hat. Bekommen Sie heutzutage noch richtige Fanpost?

Ja, ich bekomme tatsächlich noch Fanpost. Ich bin auch immer wieder verwundert, weil die meisten ja doch nur noch Selfies machen wollen. Vor einigen Jahren habe ich mal während einer mehrtägigen Kinotour mit Florian David Fitz, auf der wir unzählige Handyfotos mit Besuchern gemacht haben, hinter der Bühne gestanden, geweint und gesagt: Ich kann echt nicht mehr. Immer dieses auf Knopfdruck lachen. Man macht ja die Menschen gerne glücklich, aber es ist doch was völlig anderes, als Fanpost zu beantworten. Ich saß aber gerade vor ein paar Tagen erst wieder in der Küche und habe fleißig Autogrammwünsche beantwortet.

Fanpost haben Sie damals als „Bravogirl“ sicherlich auch schon bekommen, als Ihre Karriere als 16-Jährige angefangen hat. Würden Sie das heute wieder so machen?

Ja, das war eine großartige Zeit. Ich komme ja aus einer Kleinstadt und damals sind meine ganzen Freunde und die komplette Familie zum Finale mit. Die haben Plakate geschrieben und hochgehalten, mich angefeuert, sind total ausgeflippt und als ich dann die Wahl zum „Bravogirl“ gewonnen habe, sind wir alle zusammen mit Die Fantastischen Vier feiern gegangen – wir kennen uns bis heute. Die anschließende Modelzeit hat mich auch extrem auf das Leben vorbereitet. Ich wusste mit 16 zum Beispiel noch nicht, wie man eine Waschmaschine bedient oder sich Essen kocht. Das musste ich mir alles selbst beibringen, weit weg von zu Hause, in Metropolen wie Mailand und Tokio.

Seitdem ist viel Zeit vergangen. 2017 haben Sie auf Instagram öffentlich über Ihre Fehlgeburt geschrieben, in letzter Zeit haben das unter anderem auch Chrissy Teigen und Herzogin Meghan gemacht. Sollten Frauen häufiger darüber sprechen?

Ich habe das Gefühl, dass darüber gerade wirklich von vielen Personen des öffentlichen Lebens gesprochen wird. Ich habe damals auch unglaubliche Resonanz bekommen. Das war fast zu viel, aber es hat auch gut getan zu sehen, wie vor allem andere Frauen mit dem Thema Fehlgeburt umgehen und dass sie auch Mut machen, darüber zu sprechen. Es kommt eben doch häufiger vor, als man denkt. Es scheint, dass die Frauen dieses Jahr noch mehr über sich hinaus wachsen mussten mit dem, was sie sowieso schon alles tun müssen: Haushalt und Kinder und Homeoffice. Da ist in 2020 viel zusammengekommen, obwohl sich manches in eine bessere Richtung entwickelt. Deswegen haben solche Themen vermutlich in Zukunft mehr Platz und finden auch mehr Gehör, was toll ist.