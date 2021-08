Jenke-Experiment: Konsumopfer Jenke von Wilmsdorff auf Entzug

Anzeige

Immer wieder setzt sich RTL-Moderator Jenke von Wilmsdorff in seiner Sendung gefährlichen Experimenten aus, ließ sich beispielsweise unter Drogen setzen oder unternahm eine Schönheitsoperation. In der neuesten Folge seiner Pro-Sieben-Sendung geht es weniger gefährlich zu, dafür handelt sie von einem gesellschaftsrelevanten Thema: Konsum.

Der Schauspieler und Moderator bezeichnet sich nämlich selbst als Konsumjunkie. So besitzt er beispielsweise 153 Jacken. Würde er alle aneinanderknoten, könnte er sich vom Messeturm in Frankfurt, dem zweithöchsten Gebäude der EU, abseilen, heißt es in einer Pressemitteilung von Pro Sieben. Alle drei Tage würde der 55-Jährige neue Dinge im Internet kaufen.

Was macht das Shoppingverbot mit einem Konsumopfer?

Doch damit ist nun Schluss: Für die Sendung “Jenke. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?” (30. August, 20.15 Uhr) verzichtet von Wilmsdorff auf die allermeisten Gegenstände. Ähnlich wie in dem Film “100 Dinge” mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz wird er vier Wochen lang mit weniger als 100 Gegenständen auskommen müssen.

In der Sendung solle thematisiert werden, wie der TV-Star mit dem Shoppingverbot klar komme, was es mit seiner Psyche mache und wie und ob sich sein Konsumverhalten nachhaltig ändert. Damit will er auch eine Botschaft an Zuschauerinnen und Zuschauer senden: Sie sollen angeregt werden, ihren eigenen Konsum zu hinterfragen. Zwischen “Fast Fashion” und Minimalismus widmet sich Pro Sieben der Frage, wie viel Konsum notwendig ist.

Jenke von Wilmsdorff verbrennt seine Kleidung mitten in Köln

Jenke von Wilmsdorff selbst hat für die Sendung übrigens bereits zu drastischen Mitteln gegriffen. Ende Juni verbrannte er auf dem Kölner Rudolfplatz viele seiner Kleidungsstücke. Shirts, Hosen und Pullis landeten in einer Feuerschale. Mit der Aktion wollte er darauf aufmerksam machen, dass Kleider in Europa hin und wieder zum Heizen genutzt würden - weil Kleidungsstücke billiger seien als Brennstoffe.