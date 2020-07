Anzeige

In der RTL-Sendung “Das Jenke Experiment” hat Reporter Jenke von Wilmsdorff zwei Wochen lang jeden Tag ein Kilo Billigfleisch gegessen. Mit Folgen: Bereits nach wenigen Tagen erlitt der TV-Reporter aufgrund seines Fleischkonsums einen Gichtanfall. Anschließend ernährte er sich zwei Wochen lang vegan, was seiner Gesundheit wesentlich besser tat. Danach verpflichtete von Wilmsdorff sich zu einer dauerhaften vegetarischen Ernährung.

Am Mittwoch, den 1. Juli 2020, will RTL das letzte Experiment des Reporters, der mittlerweile zu ProSieben übergewechselt ist, noch einmal senden - wohl auch wegen der aktuellen Thematik rund um Fleischbetriebe, Corona und Arbeitsbedingungen. Die Folge läuft um 20.15 Uhr.

Das Experiment sorgte für viel Aufsehen - und ist nicht der erste beeindruckende und auch kontrovers betrachtete Versuch des RTL-Reporters.

Jenkes Plastik-Experiment

Eine bestimmte Zeit lang ohne Plastik leben - das haben schon viele ausprobiert. RTL-Reporter Jenke hat in einem früheren Experiment genau das Gegenteil ausprobiert. Er hat im vergangenen September vier Wochen lang gezielt besonders viele Produkte zu sich genommen, die in Plastik verpackt sind. Begleitet wurde das von einem Speziallabor, das untersuchte, wie sich das auf seinen Körper ausgewirkt hat.

Jenke versucht, mit dem Rauchen aufzuhören

In einem Experiment hat sich Jenke 2018 seiner eigenen Sucht gestellt: Er wollte mit dem Rauchen aufhören. Keine einfache Sache, wenn man schon seit 37 Jahren raucht - knapp 30 Zigaretten am Tag. Zahlreiche Versuche, davon loszukommen, sind vorher schon gescheitert. Fünf Wochen schaffte er es ohne Zigaretten, und wollte auch danach Nichtraucher bleiben. Ob das heute noch der Fall ist, ist nicht bekannt.

Jenkes Magersucht-Experiment

Jenke machte im Jahr 2016 unter anderem eine Extremdiät, um wie eine an Magersucht erkrankte Person zu leben. 28 Tage lang aß er kaum etwas, bis sein Arzt ihn vor einem drohenden Herzinfarkt warnte. Zehn Kilo hatte er da abgenommen, er wirkte geschwächt. Auch fünf Wochen nach dem Experiment soll Jenke noch die Folgen davon gespürt haben.

Jenke wird zum Pflegefall

In einem Experiment vom vergangenen Dezember hat Jenke eine Woche als Pflegefall gelebt. “Das intimste Experiment, das ich je gemacht habe”, sagte er gegenüber RTL. Er musste sich unter anderem waschen und füttern lassen. Anschließend arbeitete er in einem zweiten Teil des Experiments selbst als Pfleger.

Drogenversuch von Jenke

Sehr umstritten war auch der extreme Drogen-Versuch von Jenke. Dabei schreckte der RTL-Reporter vor nix zurück - und probierte unter anderem Ecstasy, LSD, Speed, Ritalin oder K.-O.-Tropfen aus. Überraschend: “Den stärksten Kontrollverlust habe ich bei den K.-O.-Tropfen erlebt. Die Tropfen wurden mir zwar in meinem Wissen verabreicht. Aber du weißt nicht, wann sie zuschlagen. Also eine passive Droge, bei der es nur Opfer gibt”, so Jenke zu RTL. 17 Stunden habe er sich an nix mehr erinnern können.

Wann und wo läuft das Jenke-Experiment?

In den nächsten sechs Wochen ist kein weiteres Jenke-Experiment geplant, wie ein RTL-Sprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagt. Neue Termine könnten zurzeit noch nicht genannt werden, da die Sendung auf aktuelle Ereignisse reagiere. Das Fleisch-Experiment sowie andere ältere Experimente können aber auf TVNow nachträglich angesehen werden.