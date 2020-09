Jauch und Co. sorgen sich um WDR-Sendungen und schreiben offenen Brief an Intendant Burow

Anzeige

Aufgrund von Sparmaßnahmen plant die WDR-Führung offenbar die Streichung der Sendung “Stichtag”, welche bei WDR 2 gesendet wird. Die Produktion des vier Minuten langen Formates, in dem wichtige geschichtliche Ereignisse kurz zusammengefasst werden, soll dem WDR laut dem Deutschen Journalisten Verband rund 158.000 Euro im Jahr kosten. Geld, dass der Sender in Zukunft offenbar einsparen will.

Promis sorgen sich auch um Erhalt von “Zeitzeichen”

Doch die Sparmaßnahmen gehen 102 Prominenten zu weit. In einem offenen Brief, der am Dienstag im Kölner Stadtanzeiger publiziert wurde, wenden sie sich an die WDR-Führung um Intendant Tom Buhrow und Hörfunkdirektorin Valerie Weber. Neben “Stichtag” machen sich die Promis auch Sorgen um den Erhalt der Sendung “Zeitzeichen”, welche sie ebenfalls gefährdet sehen.

“Beide Sendungen sind akustische Wegmarken, sie gehören zu den beliebtesten Podcasts der ARD und sprechen damit auch ein junges Publikum an. Wenige Programme erfüllen den öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag so punktgenau wie die Geschichtssendungen im WDR-Hörfunk. Seit einem halben Jahrhundert ist das Zeitzeichen ein Aushängeschild des Westdeutschen Rundfunks, seit 23 Jahren auch der Stichtag", erklären die Prominenten unter anderem in dem Brief.

Jauch und Schwarzer unter den Unterstützern

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören prominente Personen wie die Moderatoren Günther Jauch, Micky Beisenherz und Christian Ehring. Zudem unterzeichneten Frauen-Rechtlerin Alice Schwarzer oder auch Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger den Appell an den WDR. Initiiert wurde der Brief vom ehemaligen ARD-Korrespondent Horst Kläuser.