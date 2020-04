“Jauch Gottschalk Schöneberger Show” – Warum es in der RTL-Sendung krachte

Anzeige

Wie in der vergangenen Woche sorgte auch an diesem Samstagabend wieder eine neue Live-Show von “Denn sie wissen nicht was passiert – Die Gottschalk Jauch Schöneberger Show” für Unterhaltung bei RTL. Das Konzept der Sendung: Keiner der drei Hauptakteure weiß vorher, was passiert – also auch nicht, wer spielt und wer moderiert.

In der aktuellen Folge moderierte Thomas Gottschalk – Jauch und Schöneberger mussten in verschiedenen Spielen gegen die Schauspieler Mark Keller und Hans Sigl antreten. Doch in dieser Folge war nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen wie sonst – sowohl zwischen Keller und Sigl, als auch zwischen dem Moderatorentrio krachte es.

Doch von Anfang an: Im ersten Spiel mussten sowohl Jauch und Schöneberger als auch Keller und Sigl sich in eine Kugel setzen und ihrem Mitstreiter Wörter beschreiben – während sich die Kugel dreht. Während Jauch und Schöneberger in der vorgegebenen Zeit souveräne vier Punkte holten, kippte bei Sigl und Keller schon bei wenigen Sekunden die Stimmung, das Duo brüllte sich mit den Begriffen und Beschreibungen an. Ob der Ärger daher kam, weil Sigl die Wörter schlecht erklärte oder weil Keller so schlecht im Erraten war? Das lassen wir an dieser Stelle mal offen. Sigl gab sich zwischenzeitlich allerdings kaum noch Mühe beim Beschreiben und löste die Wörter einfach selbst auf, wie zum Beispiel bei dem Begriff “Käsekuchen”, den Keller seiner Meinung nach nicht schnell genug erriet nach den Hinweisen “Dessert”, “isst du gerne” und “backen”. Am Ende reichte es nur für zwei Punkte, der Sieg ging an Schöneberger und Jauch – und die beiden Schauspieler gratulierten sich gegenseitig zur schlechten Leistung.

Ist das der Haupt oder der Schonwaschgang 😅😅😅 ??? #DSWNWP pic.twitter.com/1DukuGzJ8B — Der Andy allein zuhaus 🖤💛 (@ADlovesBVB) April 25, 2020

Doch schon kurz darauf krachte es dann im Moderatorentrio – weil Thomas Gottschalk ein Spiel nicht verstand. Ausgerechnet Gottschalk, der als Moderator eigentlich den vier Kandidaten das Spiel erklären soll und als einziger die Infos auf seiner Moderationskarte hatte. Dabei war das Spiel eigentlich simpel: Schöneberger und Keller standen in einer Kabine, in der sie Begriffe pantomimisch darstellen sollten. Errieten Jauch oder Keller einen Begriff falsch, wurde in der Kabine ein Vorhang stückchenweise runtergelassen. Je weiter der Vorhang runter ging, desto schwieriger für Schöneberger und Keller, ihre Begriffe pantomimisch darzustellen. Als Jauch dann Gottschalk etwas erklären wollte, wies der ihn in seine Schranken: “Du warst letztes Mal Moderator”. Und das Schauspielerduo kann sich nicht verkneifen, sich darüber lustig zu machen, dass eben noch über ihr gegenseitiges Anbrüllen gelacht wurde. Immerhin: Die erhitzte Stimmung war immer nur von kurzer Dauer – und wohl auch ein kleines bisschen Teil der Show.

Wenn der Supermarkt pünktlich um 22:00 Uhr die Tore schließt, aber du dringend noch zwei Flaschen Sekt brauchst... #DSWNWP #dennsiewissennichtwaspassiert pic.twitter.com/EBlClAS3CC — Fatima Griezmann (@fatimahamburg) April 25, 2020

RND/lob