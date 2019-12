Drei Komissare: Das ist das neue Bremer „Tatort“-Trio

Anzeige

Hamburg. Lange mussten „Tatort“-Fans darauf warten, aber jetzt ist das Geheimnis gelüftet: Jasna Fritzi Bauer, Dar Salim und Luise Wolfram werden die neuen Kommissare im Bremer „Tatort“. Im Herbst 2020 drehen sie ihren ersten gemeinsamen „Tatort“, 2021 sollen sie dann das erste Mal im Fernsehen zu sehen sein. Das gab der Sender Das Erste am Dienstag bei seiner Jahrespressekonferenz in Hamburg bekannt.

Aufmerksamen „Tatort“-Zuschauer ist der 42-jährige Salim kein ganz Unbekannter: Der dänische Schauspieler, der in der Erfolgsserie „Game of Thrones“ den Blutreiter Qotho spielte, hatte bereits 2014 einen Auftritt im Bremer „Tatort“ – damals noch nicht als Kommissar, sondern als Gangsterboss und Oberhaupt eines kriminelles Clans.

Luise Wolfram ist erst recht keine Unbekannte im Bremer „Tatort“: Sie spielte bereits in fünf Episoden die BKA-Spezialistin Linda Selb. Aus der Episodenrolle wird nun eine feste – und Wolfram als Figur Linda zur Kommissarin.

Jasna Fritzi Bauer hingegen „war noch nie eine Kommissarin“, wie sie selbst sagt – „aber ich glaube ich bin eine super Kommissarin.“ Zuletzt war sie unter anderem in der Serie „jerks“ zu sehen.

Postel und Mommsen brachten es auf 40 Dienstjahre

Damit lösen die drei Sabine Postel und Oliver Mommsen ab, die im April 2019 zum letzten Mal im Auftrag von Radio Bremen als "Tatort"-Kommissare Inga Lürsen und Stedefreund ermittelten. Postel hatte bereits seit 1997 in der Krimireihe mitgespielt – sie war also vom Anfang an beim Bremer „Tatort“ dabei. Mommsen kam 2001 dazu. Gemeinsam brachten sie es auf ganze 40 Dienstjahre.

"Der Bremer 'Tatort' hat mir immer viel bedeutet, doch nach 20 Jahren ist für mich die Zeit reif für einen Wechsel", sagte Schauspielerin Postel dem Ersten zu ihrem Abschied. Und auch Kollege Mommsen sieht das ähnlich: "Es war eine tolle Zeit, in der wir viel geschafft haben und uns auf hohem Niveau austoben durften.“ Nach so vielen Jahren fühle sich das Aufhören „richtig und gut an“.

Bevor Salim, Wolfram und Bauer als neue Bremer „Tatort“-Kommissare bekanntgegeben wurde, wurde schon scherzhaft über Jan Böhmermann oder Sarah Connor als Ermittler spekuliert – beide kommen aus der Hansestadt beziehungsweise aus der Nähe.