Jan Hofers „Tagesschau“-Abschied: „Wir verneigen uns vor einer Nachrichten-Legende“

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Nach fast 36 Jahren hat sich „Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer am Montagabend vom Fernsehpublikum verabschiedet. Sichtlich bewegt bedankte sich der 70-Jährige am Ende der 20-Uhr-Ausgabe bei den Zuschauern für die vielen guten Wünsche, die ihn zu seinem Ruhestand erreicht hätten. Und dieser Schwall der Glückwünsche ging anschließend auch in den sozialen Medien weiter.

Der offizielle Twitter-Kanal der „Tagesschau“ veröffentlichte ein Video mit den Abschiedsworten Hofers und schrieb dazu: „Wir verneigen uns vor einer Nachrichten-Legende.“ Versehen war der Tweet unter anderem mit dem Hashtag #ehrenjan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher twitterte: „Der „Chef“ geht von Bord. Jan Hofer hat über Jahrzehnte die Nachrichten unseres Landes geprägt - klug, präzise und immer mit der richtigen Krawatte. Ich wünsche alles Gute für den verdienten Ruhestand.“

Der Fußballreporter Rolf Fuhrmann schrieb in dem Kurznachrichtendienst: „Lieber Jan Hofer. Ich weiß ja, wie es ist, der letzte Moment des jahrzehnte langen Jobs. Sie waren einfach da und großartig. Tschüss“.

Anzeige

Auch Schauspieler Michael Kessler dankte Jan Hofer: „Die Neutralität, Sachlichkeit und Seriosität der #tagesschau ist und bleibt einmalig.“

Anzeige

Comedian Oliver Kalkofe kommentierte: „#JanHofer #ehrenjan nimmt seinen Abschied bei der #Tagesschau. Okay, hat er ganz gut gemacht - aber sein bester Auftritt war bei #NeuesVomWixxer! Danke dafür und den ganzen Rest - liebe Grüße von Chief Kalk und den anderen MitWixxern! Great Job“.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

In seiner letzten „Tagesschau“ hatte Hofer am Montagabend betont: „Alle haben nur ein Bestreben, und das ist, für Sie die beste Nachrichtensendung zu machen. Und das soll auch so bleiben.“ Dann abnd sich der 70-Jährige zum Zeichen seines Abschieds die Krawatte ab. „Guten Abend, meine Damen und Herren, machen sie es gut“, waren seine letzten Worten, bevor er an Jessy Wellmer als Moderatorin einer ARD-Sondersendung zur Corona-Pandemie abgab.