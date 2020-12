Jan Hofer: Das waren seine Abschiedsworte von der „Tagesschau“

Anzeige

Hamburg. „Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur ‚Tagesschau‘“: Unzählige Male hat Jan Hofer (70) mit diesen Worten Deutschlands erfolgreichste Nachrichtensendung begonnen, niemand war länger Gesicht der „Tagesschau“. Und auch am Montag um Punkt 20 Uhr richtete sich der 70-Jährige auf diese vertraute Art ein allerletztes Mal an die Fernsehnation. 15 Minuten später beendet Hofer seine Abschiedssendung mit ein paar persönlichen Worte, die er an seine treuen Zuschauer richtete.

Damit verabschiedete sich ein Mann, den NDR-Intendant Joachim Knuth am Montag als „ruhig, bedacht, seriös“, beschrieb. „Jan Hofer ist eine Institution und seit Jahrzehnten Gesicht und Stimme der Fernsehnachrichten in Deutschland. Ihm ist es gelungen, mit der Zeit zu gehen, ohne sich zu verbiegen“, sagte Knuth laut einer Mitteilung des NDR. In den digitalen Angeboten der Tagesschau habe Hofer ganz neue Wege des Nachrichtenjournalismus beschritten und damit auch junge Zielgruppen angesprochen, so der NDR-Intendant weiter. „35 Jahre lang hat er den richtigen Ton getroffen. Dafür möchte ich mich bedanken. Er wird in den deutschen Wohnzimmern fehlen.“

Jan Hofer: Seit 1985 bei der „Tagesschau“. seit 16 Jahren Chefsprecher

Bestreiten wird das kaum jemand, seit 1985, länger als jeder andere, war Hofer „Tagesschau“-Sprecher, vor 16 Jahren wurde er dann deren Chefsprecher. Dabei erlebte er mehrere Studios, neue Techniken und neue Kollegen. Ein bisschen Wehmut sei beim Abschied dabei: „Wenn man das 36 Jahre gemacht hat und das wie ein Wohnzimmer war, dann wird sicherlich was fehlen. Die tägliche Routine, die Kollegen und vielleicht auch der Gang vor die Kamera“, betonte Hofer vor seiner letzten Sendung im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Was mir nicht fehlen wird, ist das tägliche Geschminktsein.“

Jan Hofer: Zum Abschied nahm er die Krawatte ab

In seiner letzten Sendung am Montagabend, bei der unter anderem die Corona-Pandemie, neue Entwicklungen im Fall des vergifteten Kremlgegners Alexej Nawalny und die Champions-League-Auslosung Thema waren, wurde der 70-Jährige dann selbst noch zur Nachricht. Jens Riewa moderierte einen Beitrag über Jan Hofer an, in dem auf dessen „Tagesschau“-Karriere zurückgeblickt wurde.

Nach der Wettervorhersage beendete Hofer dann mit persönlichen Worten seine Zeit bei der „Tagesschau“: „Ein großes Dankeschön, dass Sie uns und mir die Treue gehalten haben“, sagte Hofer. In den vergangenen Tagen hätten ihn viele Nachrichten und Glückwünsche erreicht, „ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser großen Anzahl“. Dann verabschiedete sich Hofer mit den Worten: „Für mich heißt es zum letzten Mal: Guten Abend, meine Damen und Herren. Machen Sie es gut.“ Währenddessen nahm der 70-Jährige seine Krawatte ab, ohne die ihn seine Zuschauer in der „Tagesschau“ nie gesehen hatten.