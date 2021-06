RTL gibt Namen von Jan Hofers Nachrichtensendung bekannt

Anzeige

Köln. Dass der ehemalige Tagesschau-Anchorman Jan Hofer nicht in Rente geht, sondern zur Konkurrenz RTL wechselt, war ein großer Coup für den Privatsender. Nun steht auch der Name der schon seit Monaten angekündigten neuen Nachrichtensendung fest: „RTL direkt“ wird das Format heißen. RTL-Chefkorrespondent und Moderator Lothar Keller (55) wird als Redaktionsleiter der Sendung agieren. Das schreibt der Sender in einer Pressemitteilung. Das Branchenportal „Quotenmeter“ hatte zuerst darüber berichtet. Starttermin soll demnach der 16. August sein.

Zwei Sendechefs für Jan Hofer

Sendechefs werden zudem Waleska Niermann (35) sowie Jan Liebold (40). „Eine ganz neue Sendung für das RTL-Abendprogramm zu verantworten, ist eine tolle Herausforderung. Ich freue mich sehr darauf, dieses Format gemeinsam mit Jan Hofer und der Redaktion zu entwickeln und rechtzeitig zur heißen Phase des Bundestagswahlkampfs an den Start zu bringen“, zitiert der Sender Lothar Keller.

Jan Hofer war von Oktober 2004 bis Dezember 2020 Chefsprecher der ARD-“Tagesschau“.